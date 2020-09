Pivčeva vladi predlaga postavitev slovenske božične smreke v Vatikanu

Preberite še: V Vatikanu več kot 30 metrov visoka in skoraj pet ton težka smreka

Stroškov za okoli sto tisočakov

Republika Slovenija in Sveti sedež imata sorodne poglede na vrsto globalnih vprašanj, vseskozi nas povezujejo prijateljski odnosi ter reden in konstruktiven dialog, kar je poudarjeno tudi v strategiji slovenske zunanje politike, so prepričani na kmetijskem ministrstvu. FOTO: Tony Gentile Reuters/Pictures

30 metrov za 30 let od plebiscita o samostojnosti

Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu sv. Petra v Vatikanu konec letošnjega leta. Dokument o tem so objavili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so tovrstno promocijo Slovenije tudi predlagali. Gradivo še čaka na potrditev, a utegne trg pred baziliko sv. Petra letos krasiti slovensko drevo.Smreka iz Slovenije bi tako znova stala na Trgu sv. Petra, kamor jo je naša država prvič poslala že kmalu po osamosvojitvi, leta 1996 za časa predsedovanjain papeževanjaV tistih oddaljenih časih si je Slovenija še prizadevala, da bi postala članica Evropske unije ter Nata, v tem kontekstu so minili tudi tedanji pogovori Kučana z italijanskim političnim vrhom v Rimu, prisoten je bil tudi v protokolu v Vatikanu s papežem Wojtyło.Celotni strošek letošnje poti smreke v Vatikan in spremnega programa je ocenjen na 100.000 evrov. Vlada Republike Slovenije je za koordinacijo izvedbe tega projekta, med drugim za izvedbo in financiranje poseka in nakupa osrednje smreke ter 36 drugih okrasnih dreves in njihovega prevoza v Vatikan, zadolžila kmetijsko ministrstvo, sicer pa je v tovrstnem gostovanju Slovenije na Svetem sedežu predvideno še sodelovanje urada vlade za komuniciranje, ministrstva za kulturo, ministrstva za gospodarski razvoj (Slovenska turistična organizacija), ministrstva za zunanje zadeve in kabineta predsednika vlade.Predvideni finančni razrez zajema okoli 40.000 evrov stroškov za posek in nakup smreke ter 36 okrasnih dreves in njihov prevoz v Vatikan, glavnino, okoli 60.000 evrov, pa v oceni namenjajo stroškom priprave okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in drugih aktivnosti pred in med dogajanjem v Vatikanu.Za glavno okrasje, denimo, predvidevajo strošek v višini 15.000 evrov, za delavnice in drugo okrasje 10.000, za snemanja in promocijski film še 10.000, za kulturni in spremljevalni promocijski program 20.000, za pogostitev pa 5000 evrov. Sredstva bo zagotovil Urad vlade za komuniciranje, in sicer iz proračunske postavke ob predsedovanju Slovenije EU.Postavitev božičnega drevesa namreč razumejo kot odlično promocijo Slovenije predvsem v kontekstu predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.Običajno je božično drevo na Trgu sv. Petra (ob jaslicah), visoko od 24 do 26 metrov, so še zapisali. Če bo možno, bo slovensko visoko 30 metrov, saj bi tako simboliziralo 30-letnico plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, so še zapisali. Slovenija bo zagotovila tudi 36 manjših okrasnih smrek v dimenzijah od 1,5 metra do šest metrov. Postavljena bodo v uradnih prostorih Svetega sedeža in drugih prostorih na območju Vatikana.V zadnjih letih je za okrasitev božičnega drevesa v Vatikanu skrbel governatorat Vatikanske mestne države. Iz Slovenije so mu predlagali nacionalno obliko oziroma koncept okrasitve božičnega drevesa, kar je, kot piše v dokumentu, vatikanska stran že sprejela.Poleg glavnega drevesa na Trgu svetega Petra ima Slovenija možnost okrasiti še osem manjših dreves. Slovesnost ob osvetlitvi božičnega drevesa je predvidena za čas med 7. in 10. decembrom 2020 v večernih urah.