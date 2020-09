Pivčeva vztraja, da je svet stranke ne more razrešiti

Poslanska skupina Desusa je med tem sicer enotna, da je kot predsednica Aleksandra Pivec zanje pasé. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Odločitev razrešitve s svetom stranke bi pomenila, da v stranki ni potreben najvišji organ stranke, kongres stranke Desus. V tem primeru bi ob morebitni izvolitvi novega predsednika stranke lahko svet stranke Desus ponovno izglasoval razrešnico predsedniku. S tem korakom se odvzame pravica članom za izražanje lastnih stališč preko kongresa, saj odločitve pripadajo zgolj funkcionarjem sveta stranke,« dan po odločitvi statutarne komisije Desusa, da svet stranke predsednico stranke v skladu s statutom stranke lahko razreši in odstavi , sporočain tako jasno daje vedeti, da njihove odločitve ne priznava.Na podlagi zapisnika statutarne komisije bo sicer sklicala izvršni odbor stranke, ki bo obravnaval sprejete sklepe. Če bi nastal spor glede njihove razlage, v skladu statutom stranke Desus o sporni zadevi odloča svet stranke. Njegova odločitev je nato dokončna.Pivčeva še piše, da je odločitev o nadaljnjih korakih in morebitno zavestno delovanje v nasprotju s statutom stranke sedaj na predsedniku sveta strankePivčeva je po seji sveta prejšnji teden dejala, da bo – če bo pristojna komisija odločila, da je glasovanje o razrešitvi predsednika stranke legitimno – to odločitev sprejela.A glede na zadnje sporočilo in tudi siceršnje izjave, ki prihajajo iz njenega tabora, je povsem verjetno, da bi se Pivčeva, če jo bo skušal razrešiti svet stranke in ne kongres, obrnila na upravno sodišče. »Kaj bo ona naredila ne vem, še posebej glede na to, da so se njena mnenja nekajkrat spremenila,« pa je to možnost komentiral Gantar, ki verjame, da bo mnenje statutarne komisije v pomoč predvsem članom sveta pri odločanju prihodnji teden.Poslanska skupina Desusa je med tem sicer enotna, da je kot predsednica Aleksandra Pivec zanje pasé. Vodja poslanske skupineje izpostavil, da pričakuje, da bodo na nadaljevanju seje sveta stranke devetega septembra zadevo vendarle končali. Ali bi se ob tem morala posloviti tudi s funkcije kmetijske ministrice, pa Jurša ni želi napovedovati, saj gre predvsem za odločitev predsednika vlade.Je bil pa bolj oster njegov kolega, ki je napovedal, da na njihovo podporo, v kolikor bi bila proti njej vložena interpelacija, ne more računati.