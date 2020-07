Pivčevi prenočitev v hotelu na Obali plačala izolska občina

Kmetijski ministricije prenočitev v hotelu na Obali ob njenem obisku v juniju plačala izolska občina, razkriva Televizija Slovenija . Kot navajajo, je Pivčeva v petek, 12. junija, z županom Izole, sicer njenim strankarskim kolegom, na pot pospremila projekt ribiškega muzeja v Izoli. Vendar pa obisk po podatkih Televizije Slovenija ni bil le službeni, saj se je ta ob koncu tedna podaljšal še v zasebnega. Skupaj s sinovoma je bila Pivčeva v petek zvečer nastanjena v izolskem hotelu Marina. Iz računa hotelske storitve je razvidno, da je hotelske storitve za ministrico in sinova plačala občina.Na to, da se je obisk Izole spremenil v zasebnega, nakazuje tudi njena objava na družbenem omrežju Instagram:Kmetijska ministrica je bila v preteklem mesecu v središču pozornosti zaradi trenj v stranki DeSUS , poleg tega pa je prah dvignila s pojavom v promocijskem videu podjetja Vinakrasa. Pivčeva je sicer zatrdila, da je stroške nastanitve na Krasu plačala sama, tudi v zadrugi Vinakras so namigovanja na korupitvno naravo obiska zavrnili , oglasil pa se je tudi premier Ta je v bran ministrici stopil z besedami, da od svojih vladnih kolegov pričakuje promocijo domačih podjetij . Predsednik KPKkonkretno ni komentiral primera gostovanja ministrice Pivčeve v podjetju Vinakras, o katerem je KPK uvedla predhodni preizkus. Na načelni ravni pa je pred dnevi povedal, da je dopustna tudi podpora ministrov ali vlade posameznim dejavnostim, a na enak način in pod enakimi kriteriji za vse izvajalce v tej dejavnosti.