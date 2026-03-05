  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Plače, davki in zdravstvo: kje se najbolj razlikujejo Levica, NSi in SD

    Bo treba k zdravniku kmalu z bančno in zdravstveno kartico hkrati? – Je Slovenija tik pred pokom davčnega balona?
    V epizodi podkasta Moč politike so polemizirali predsednik SD Matjaž Han, sokoordinator Levice Luka Mesec in predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec. FOTO: Marko Feist
    V epizodi podkasta Moč politike so polemizirali predsednik SD Matjaž Han, sokoordinator Levice Luka Mesec in predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec. FOTO: Marko Feist
    Uroš Esih
    5. 3. 2026 | 05:00
    17:15
    V polemični razpravi o razvoju, davkih, zdravstvu in povolilnem sodelovanju so sodelovali predsednik SD Matjaž Han, sokoordinator Levice Luka Mesec in predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec.

    Kot opozicijski politik in minister v tretji vladi Janeza Janše Jernej Vrtovec, ki napoveduje novo slovensko pomlad po volitvah, klimo v državi ocenjuje kot zelo slabo. Poteka razredni boj proti obrtnikom, podjetnikom, gospodarstvu, zdravnikom in zasebni pobudi, kar po njegovem mnenju gotovo ni dobro.

    Na nasprotnem bregu, čeprav z različnimi poudarki, sta stala predsednika manjših strank v vladi Roberta Goloba. V primeru zdravstva prvak socialnih demokratov vztraja, da mora biti temelj zdravstvenega sistema javno zdravstvo. »Seveda je koncesionar del zdravstvene mreže, zasebnik pa dopolnitev, ki jo pač moramo imeti. Zdravstva ne bomo rešili, če se bomo z zdravniki prepirali.« S tem se je Matjaž Han, tako kot večkrat v razpravi, postavil med Vrtovca in Mesca.

    Zadnji je odločno branil javno zdravstvo in tudi zvišanje minimalne plače na tisoč evrov. »Ko govorimo o minimalni plači, na noben način ne sprejemam argumenta, da je ubijanje srednjega sloja, če je nekdo prej dobil 890 evrov, zdaj pa tisoč. To je ustvarjanje srednjega sloja, ker hočemo, da je vsak človek dostojno plačan,« je povedal Mesec.

    »Eden do onemoglosti zagovarja samo gospodarstvo, drugi samo socialo. Jaz pa mislim, da lahko gredo skupaj tako gospodarstvo in razvoj kot sociala. Če se bomo postavljali samo na eno stran, potem bo zelo slabo,« je srednjo pot v argumentirani polemiki poskušal ubrati Han.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolni napad

    Desetletna deklica se je komaj izvila iz neznančevega prijema

    Državljan Severne Makedonije se je sredi dneva na ulici spravil nad desetletno deklico.
    Moni Černe 4. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Preberite več
