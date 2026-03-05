Plače, davki in zdravstvo: kje se najbolj razlikujejo Levica, NSi in SD

V polemični razpravi o razvoju, davkih, zdravstvu in povolilnem sodelovanju so sodelovali predsednik SD Matjaž Han, sokoordinator Levice Luka Mesec in predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec.

Kot opozicijski politik in minister v tretji vladi Janeza Janše Jernej Vrtovec, ki napoveduje novo slovensko pomlad po volitvah, klimo v državi ocenjuje kot zelo slabo. Poteka razredni boj proti obrtnikom, podjetnikom, gospodarstvu, zdravnikom in zasebni pobudi, kar po njegovem mnenju gotovo ni dobro.

Na nasprotnem bregu, čeprav z različnimi poudarki, sta stala predsednika manjših strank v vladi Roberta Goloba. V primeru zdravstva prvak socialnih demokratov vztraja, da mora biti temelj zdravstvenega sistema javno zdravstvo. »Seveda je koncesionar del zdravstvene mreže, zasebnik pa dopolnitev, ki jo pač moramo imeti. Zdravstva ne bomo rešili, če se bomo z zdravniki prepirali.« S tem se je Matjaž Han, tako kot večkrat v razpravi, postavil med Vrtovca in Mesca.

Zadnji je odločno branil javno zdravstvo in tudi zvišanje minimalne plače na tisoč evrov. »Ko govorimo o minimalni plači, na noben način ne sprejemam argumenta, da je ubijanje srednjega sloja, če je nekdo prej dobil 890 evrov, zdaj pa tisoč. To je ustvarjanje srednjega sloja, ker hočemo, da je vsak človek dostojno plačan,« je povedal Mesec.

»Eden do onemoglosti zagovarja samo gospodarstvo, drugi samo socialo. Jaz pa mislim, da lahko gredo skupaj tako gospodarstvo in razvoj kot sociala. Če se bomo postavljali samo na eno stran, potem bo zelo slabo,« je srednjo pot v argumentirani polemiki poskušal ubrati Han.