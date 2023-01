Plače nižje od minimalnih, odgovornost velika

Današnja pogajanja Sviza z ministrom za izobraževanje Igorjem Papičem in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik tudi za plače pomočnic vzgojiteljic so prinesla vsaj vladni predlog, ki ga do zdaj niso imeli, je dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Predlagano 12-odstotno zvišanje plač je manj, kot predlaga Sviz. Pogajanja bodo nadaljevali v ponedeljek.

Za zdaj ostaja za soboto, 14. januarja, napovedan protestni shod vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic. Na novinarski konferenci pred pogajanji so opozorile, da čeprav imajo plače nižje od minimalnih, njihova odgovornost ni minimalna.

V Svizu opozarjajo, da povprečna plača pomočnic vzgojiteljic znaša 78,8 odstotka povprečne plače vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju: »Povprečna plača medicinske sestre z enako izobrazbo je devet odstotkov nad povprečjem vseh zaposlenih v javnem sektorju, povprečna plača vojaka s srednješolsko izobrazbo je 48 odstotkov višja od povprečne plače vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju. Ali je sprejemljivo, da je delo vzgojiteljic na delovnih mestih pomočnic vzgojiteljic toliko manj vredno, toliko manj odgovorno, toliko manj zahtevno kot delo vojakov pri enaki stopnji izobrazbe?«

Ne morejo si privoščiti delati v vrtcu

Pomočnica vzgojiteljice Jelka Rafolt iz vrtca Borisa Pečeta Maribor je poudarila, da je njihovo delo odgovorno ne »le« zaradi vzgoje in izobraževanja, ampak tudi same varnosti: »V tem obdobju na otroke na vsakem koraku prežijo nevarnosti. Če bi ves čas o tem zavestno razmišljale, bi vse bile živčni bolniki. Vodimo tudi obogatitvene dejavnosti. Jaz, na primer, že več let vodim otroški zborček, s katerim nastopamo na javnih prireditvah. Vse to delamo, izhajamo pa pod minimalno plačo. Da mora občina dodati, da dobimo vsaj minimalno plačo! To je sramota!«

Pomočnica vzgojiteljice Tina Rajsar iz vrtca Otona Župančiča Ljubljana je dodala, da so obremenitve vse večje tudi zaradi vse več otrok s posebnimi potrebami, vse več otrok ima tudi hude diete, otroci so lahko tudi življenjsko ogroženi. Obremenitve so velike, je dejala Rajsarjeva: »Samo približno deset odstotkov sodelavk gre zdravih v pokoj, preostale čakajo različne operacije in fizioterapije. Ampak vztrajamo zaradi otrok, ker nas osrečujejo in nam je v tej službi lepo. Koliko časa bomo še vztrajali, ne vem. Glede na dogajanje, verjetno ne prav dolgo.« Dodala je, da je v zadnjem mesecu v Novem mestu deset pomočnic dalo odpoved: »Ljudje si pač ne morejo več privoščiti, da bi prišli delat to, kar delamo me.«

Vendarle bližje

Sviz pričakuje, da bi pomočnicam vzgojiteljic plače zvišali vsaj toliko, da bodo na povprečju zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju. Vladni pogajalci ponujajo manj, in sicer 12-odstotno zvišanje plač. Že pred začetkom pogajanj je ministrica Sanja Ajanović Hovnik spomnila: »Sedanja vlada je nekaj ukrepov že sprejela – od oktobra so osnovne plače tudi zaposlenih v vzgoji višje za 4,5 odstotka, aprila bodo dobili dodaten plačni razred, prejeli so višji regres za letni dopust ter nadomestilo za prehrano.« Po zaključku pogajanj je dejala, da so se dogovorili za reševanje pomočnic vzgojiteljic: »Predlog bo uradno znan do konca tega tedna.« Pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek, minister Papič pa je optimističen: »Ocenjujem, da je bil narejen pomemben korak naprej.«

Štrukelj pa je bil po pogajanjih jasen: »Dogovorjeni nismo o ničemer. Obstajajo pomembne razlike pri višinah, res pa je, da je bil narejen pomemben korak od tega, da prej niti predloga nismo imeli in smo se vrteli v praznem krogu. Opredelili se bomo, ko bomo dobili pisni predlog. Vladni predlog je precej nižji od 20 odstotkov, kolikor zaostajajo pomočnice vzgojiteljic za povprečno plačo v petem tarifnem razredu, o tem se bomo pogajali v ponedeljek. Če bomo dosegli dogovor, bomo protestni shod z veseljem odpovedali.«