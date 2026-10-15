Plače učiteljev: Slovenija na dnu Evrope

Danski osnovnošolski učitelji v povprečju zaslužijo približno 74.100 evrov bruto na leto, slovenski okoli 32.700. Toda višji znesek še ne pomeni tudi večje kupne moči.

Podatki OECD za leto 2025 zajemajo povprečne letne bruto zaslužke polno zaposlenih osnovnošolskih učiteljev, starih od 25 do 64 let. Vključujejo osnovno plačo in druga izplačila, povezana z delom, zato ne kažejo zneska, ki ga učitelj prejme na račun.

Slovenija je po nominalnih zaslužkih v spodnji polovici primerjanih izobraževalnih sistemov. Ko upoštevamo življenjske stroške, se vrstni red spremeni: največjo kupno moč imajo učitelji v Nemčiji, Slovenija pa je na 19. mestu. Zaslužki učiteljev na osnovni in splošni srednješolski ravni v povprečju dosegajo od 87 do 95 odstotkov zaslužkov drugih zaposlenih s terciarno izobrazbo.