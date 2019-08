FOTO:Plače v državnih firmah ušle izpod nadzora

Računsko sodišče pripravlja analizo prejemkov vodilnih v podjetjih, ki so v državni oziroma lasti lokalnih skupnosti. Pridobilo je podatke o nekaj več kot 390 družbah, nekaj vodilnih pa je razkritje po naših informacijah zavrnilo. Zakaj so se tega sploh lotili?»S tem se ukvarjamo, ker smo dobili več opozoril, da se tako imenovani Lahovnikov zakon ne uporablja ter da so ugodnosti vodilnih, kot so odpravnine, bonitete in stroški reprezentance, izjemno visoke. To preverjamo povsod,« pravi Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča. Vprašanja, ali je njegovo zbiranje podatkov o prejemkih res povzročilo kar nekaj negodovanja, ne ...