Plače v Sloveniji pod povprečjem EU

Povprečna letna plača na zaposlenega je leta 2024 v EU znašala 39.808 evrov, vendar so razlike v plačah med državami članicami velikanske, kaže statistika Eurostata. Plače so na splošno višje v zahodni in severni Evropi ter nižje v vzhodni in jugovzhodni Evropi.

V mnogih državah EU velik delež ljudi dela s krajšim delovnim časom, vendar Eurostat podatke prilagodi, da izkazujejo kakšno bi bilo povprečje, če bi vsi zaposleni delali s polnim delovnim časom.

Med državami EU so plače daleč najvišje v Luksemburgu, kjer povprečni letni zaslužek delavca znaša 82.969 evrov, kar je kar 5,4 krat toliko, kot mesečno zasluži povprečen Bolgar. Plače v Bolgariji so namreč najslabše v EU, letno povprečje pa je znašalo zgolj 15.387 evrov.

Z 71.565 evrov povprečne letne plače je na drugem mestu v EU Danska, z 61.051 pa ji sledi Irska. V naši bližini so plače daleč najboljše plače v Avstriji, kjer so v povprečju letno zaslužili 58.600 evrov.

Čeprav je povprečje EU znašalo 39.808 evrov, je povprečje območji z evrom nekoliko višje, in sicer 43.512, ugotavlja Eurostat. Slovenija se s povprečno letno plačo 35.133 umešča tik pod evropsko povprečje, vendar je prepričljivo prva med državami državami nekdanjega vzhodnega bloka in Jugoslavije.

Nižje povprečne letne plače imajo v Italiji (33.523 evrov letno), kar za tretjino nižje pa na Hrvaškem (23.446 evrov letno). Na dnu lestvice sta poleg Bolgarije še Grčija in Madžarska, kjer je povprečna letna plača na zaposlenega manjša od 20.000 evrov.

Se pa razlike med državami nekoliko zmanjšajo, če so v statistiko vračunani življenji stroški v posamezni državi. Tudi v tem primeru je Slovenija še vedno pod povprečjem EU, vendar se, nekoliko presenetljivo, umešča tik za Finsko in pred Švedsko.

Višina plač odvisna od moči sindikatov

Ekonomistka pri Mednarodni organizaciji dela Giulia De Lazzari, je za portal Euronews pojasnila, da sta ključnega pomena za razlike v plačah med članicami EU gospodarska struktura in produktivnost. »Višja produktivnost državam omogoča ohranjanje višjih plač,« je povedala za Euronews Business.

Višjo plačo imajo države z večjim deležem sektorjev z visoko dodano vrednostjo, kot so finance, IT in napredna proizvodnja, nižje pa države, z večino zaposlenih v sektorjih z nižjo dodano vrednostjo, kot so denimo kmetijstvo, tekstil ali osnovne storitve, je dejala Lazzarijeva in dodala, da »prisotnost in moč sindikatov, pokritost in globina kolektivnih pogodb ter višina zakonsko določenih minimalnih plač prav tako pomembno vplivajo na plače.«

Podobnega mnenja je višja raziskovalka na Evropskem sindikalnem inštitutu dr. Agnieszka Piasna, ki je za Euronews pojasnila, da nizka stopnja sindikalizacije in višja stopnja brezposelnosti pogosto spodkopavajo tržno moč delavcev. Nizke plače v nekaterih državah srednje in vzhodne Evrope so pogosto razumljene kot posledice tega, da je v teh državah najmanjši delež delavcev v EU včlanjen v sindikate, je pojasnila.