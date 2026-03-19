    Plačevanje prispevkov za s. p.-je po prihodkih? Stranke zadržane, ljudje jasni

    Obstaja kar nekaj vprašanj, pri katerih politika nastopa skoraj enoglasno, javnost pa je precej bolj zadržana ali razdeljena.
    Da bi morala imeti vlada več manevrskega prostora za hitro odločanje, meni 44,4 odstotka anketirancev, a le 22,2 odstotka strank. FOTO: Roman Šipić/Foto
    Da bi morala imeti vlada več manevrskega prostora za hitro odločanje, meni 44,4 odstotka anketirancev, a le 22,2 odstotka strank. FOTO: Roman Šipić/Foto
    Pija Kapitanovič
    19. 3. 2026 | 09:00
    19. 3. 2026 | 09:20
    7:01
    A+A-

    Podatki, ki smo jih na Delu zbrali v okviru predvolilnega kviza med 11. in 15. marcem 2026, kažejo na precejšen razkorak med stališči političnih strank in mnenjem sodelujočih. Na 33 vprašanj z različnih področij je odgovarjalo devet strank, v istem obdobju pa tudi 4317 anketirancev.

    Večina strank je odgovore posredovala neposredno prek vprašalnika. Sodelovali so Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Nova Slovenija skupaj z listama Fokus in SLS, Levica in Vesna – zelena stranka, Resnica, Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča ter Piratska stranka Slovenije. Pisnih odgovorov nismo prejeli od Slovenske demokratske stranke in Demokratov Anžeta Logarja, zato smo njihova stališča ocenili na podlagi javnih programov, dokumentov in nastopov njihovih predstavnikov.

    Niste za eno stranko? Niste edini, volivci niso ideološko čisti

    Na prvi pogled bi pričakovali, da bodo politične stranke najbolj enotne prav tam, kjer imajo tudi volivci jasno mnenje. A podatki kažejo drugačno sliko. Obstaja kar nekaj vprašanj, pri katerih politika nastopa skoraj enoglasno, javnost pa je precej bolj zadržana ali razdeljena.

    Najizrazitejši primer so referendumi. Vse stranke se strinjajo, da jih v Sloveniji ne bi smeli dodatno omejevati, medtem ko se s tem strinja manj kot polovica anketirancev (47,9 odstotka). Gre za največji razkorak v analizi. Medtem ko politika referendume razume kot pomemben demokratični mehanizem, jih del javnosti očitno vidi tudi kot orodje, ki lahko zavira odločitve ali povzroča blokade.

    Sodnike bi moral imenovati predsednik republike na predlog sodnega sveta

    Podobno velja za imenovanje sodnikov. Stranke so enotne, da bi jih moral imenovati predsednik republike na predlog sodnega sveta, ne državni zbor. Med volivci pa ta ideja nima tako prepričljive podpore – strinja se jih 57,2 odstotka. To kaže, da so nekatere institucionalne spremembe, ki se politiki zdijo smiselne, za del javnosti še vedno precej oddaljene.

    Tudi uvedba preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor je primer političnega konsenza brez enake teže med volivci. Vse stranke spremembo podpirajo, podpira pa jo tudi večina anketirancev (74,3 odstotka), vendar razlika nakazuje, da politika temu vprašanju pripisuje večjo težo kot javnost.

    Eden redkih primerov, kjer se politika in javnost skoraj povsem ujameta, je šolski sistem. Vse stranke podpirajo več izbire med praktičnimi in kreativnimi predmeti, s čimer se strinja tudi velika večina anketirancev (86,5 odstotka).

    Prispevki naj bodo odvisni od prihodkov

    Na drugi strani so vprašanja, kjer razpoloženje v javnosti očitno prehiteva politiko. Najizraziteje pri prispevkih za samostojne podjetnike. Kar 82,9 odstotka anketirancev meni, da bi morali biti vezani na dejanske prihodke, medtem ko takšno rešitev podpira le 44,4 odstotka strank: SDS, Demokrati Anžeta Logarja, Levica in Vesna ter Piratska stranka. Ostale stranke ji nasprotujejo.

    Edina stranka, ki je svoja stališča dodatno pisno utemeljila, je bilo Gibanje Svoboda. Za Delo so pojasnili, da prihodki samostojnih podjetnikov ne odražajo nujno njihovega dejanskega finančnega položaja: nekateri imajo visoke prihodke, a tudi visoke stroške, drugi pa nižje prihodke in minimalne stroške.

    »Osnova za obdavčitev podjetnikov je ustvarjen dobiček. Tako kot je pri zaposlenih določeno, da je najnižja osnova za plačilo prispevkov 60 odstotkov povprečne plače, velja enako tudi za samostojne podjetnike. Če bi prispevke vezali na prihodke, bi nekateri z visokimi prihodki in visokimi stroški plačevali nesorazmerno visoke prispevke, kar bi lahko ogrozilo njihovo poslovanje. Po drugi strani pa bi bili podjetniki z nizkimi prihodki in nizkimi stroški v primerjavi z zaposlenimi deležni nesorazmernih ugodnosti, kar bi dodatno obremenilo zdravstveno in pokojninsko blagajno,« so zapisali.

    Otroški dodatek odvisen od obiskovanja šole in vrtca

    Velike razlike so tudi pri socialni politiki. Skoraj 88 odstotkov anketirancev podpira, da bi bili otroški dodatki vsaj delno pogojeni z rednim obiskovanjem šole ali vrtca, medtem ko se s tem strinjata približno dve tretjini strank (66,7 odstotka) oz. vse stranke zajete v analizo, nasprotujejo pa  v Gibanju Svoboda in Piratski stranki, Levica se do vprašanja ni želela opredeliti.

    Preverite stališča strank: interaktivni pregled njihovih odgovorov

    »Otroški dodatek je namenjen otroku, ne staršem. Zato smo v t. i. Šutarjevem zakonu v primeru zlorab s strani staršev upravljanje z otroškim dodatkom prenesli na CSD-je, ki bodo skrbeli, da se otroški dodatki dejansko namenjajo otroku. Vsekakor spodbujamo vključitev vseh otrok v osnovno šolo, kot to tudi določa zakon, smo pa za zelo premišljen pristop pri odvzemu otroškega dodatka, saj bi s tem prikrajšali otroke,« so pojasnili v Gibanju Svoboboda.

    Podobno velja za zunanjo politiko. Skoraj 70 odstotkov anketirancev meni, da bi morala Slovenija pogosteje slediti lastnim interesom, tudi kadar ti niso povsem usklajeni z Evropsko unijo. Med strankami to stališče podpira manj kot polovica (44,4 odstotka), kar kaže na bolj pragmatičen pogled volivcev in bolj zadržan pristop politike.

    Razlike se pokažejo tudi pri vprašanju vodenja države. Da bi morala imeti vlada več manevrskega prostora za hitro odločanje, meni 44,4 odstotka anketirancev, a le 22,2 odstotka strank. Volivci so torej bolj odprti do ideje učinkovitejše izvršne oblasti, medtem ko politika ostaja previdnejša.

    Na področju regulacije družbe se razkorak nadaljuje. Omejitev uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let podpira 77 odstotkov anketirancev, a le 55,6 odstotka strank.

    Poseben primer je šport. Skoraj tretjina anketirancev bi podprla ustanovitev samostojnega ministrstva za šport, medtem ko ga ne podpira nobena od političnih strank. Gre za edino vprašanje v analizi, kjer je politična podpora povsem odsotna, čeprav vsaj del javnosti to podpira. 

     

     

