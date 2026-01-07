  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Ni vse tako rožnato: ob nižjih cenah dolgotrajne oskrbe skrb zaradi doplačil

    Na ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo razbremenitev stanovalcev, domovi pa opozarjajo na birokratske zaplete.
    Nekateri stanovalci ugotavljajo, da ni vse tako rožnato, kot se predstavlja. Zmanjšuje se namreč nabor storitev, ki bodo plačane iz prispevka za dolgotrajno oskrbo. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    Nekateri stanovalci ugotavljajo, da ni vse tako rožnato, kot se predstavlja. Zmanjšuje se namreč nabor storitev, ki bodo plačane iz prispevka za dolgotrajno oskrbo. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Andreja Žibret
    7. 1. 2026 | 20:10
    7. 1. 2026 | 21:25
    8:32
    A+A-

    Dom upokojencev Hrastnik je med prvimi v Sloveniji izdal položnice po novem sistemu dolgotrajne oskrbe v instituciji. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob obisku poudaril, da prve položnice potrjujejo napovedi o finančni razbremenitvi stanovalcev, saj po novem ne plačujejo več oskrbe, temveč le nastanitev in prehrano.

    Predstavljeni primeri kažejo znižanja od približno 100 do več kot 600 evrov na mesec. SSZS opozarja na odprte izzive: nejasnosti pri financiranju, zamude pri odločbah CSD, zavračanje plačil s strani nekaterih občin ter počasne postopke ob spremembah kategorije oskrbe zaradi zdravstvenega stanja stanovalcev. Čeprav sistem prinaša pozitivne spremembe, bo za njegovo učinkovito delovanje potrebnih še več rešitev in hitrejši odzivi države.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prevedbeni zakon

    Poslanci brez glasu proti sprejeli zakon za lažji prehod v dolgotrajno oskrbo

    Zakon prinaša avtomatsko pridobivanje pravic, manj birokratskih ovir in centralizirane postopke za nemoteno vključitev stanovalcev domov za starejše v sistem.
    Andreja Žibret 11. 11. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Avtomatična prevedba v domovih za starejše

    Dolgotrajna oskrba: Kdor ne bo oddal soglasja, bo za dom plačeval dražje

    Tisti, ki bodo v domovih za starejše po zakonu o dolgotrajni oskrbi, bodo plačevali za približno 17 odstotkov manj.
    Andreja Žibret 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zamude pri dolgotrajni oskrbi

    Postopek ugotavljanja upravičenosti je mogoče pospešiti z izvidom specialista

    V kratkem bodo centri za socialno delo te ocene začeli upravičencem tudi izdajati.
    Andreja Žibret 3. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Skrb za druge na robu zloma: zakaj mladi bežijo iz skrbstvenih poklicev?

    Preobremenjenost oskrbovalk vodi v več bolniških odsotnosti in dodatne obremenitve preostalih zaposlenih.
    Andreja Žibret 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč družini na domu

    Pomoč na domu poka po šivih: več potreb, premalo kadra in velike razlike v cenah

    Izboljšati bi bilo treba cenovno in časovno dostopnost ter razširiti nabor s storitvami za ohranjanje samostojnosti.
    Andreja Žibret 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalizacija zdravstva

    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Izvajalci bodo morali zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti, pravijo na ministrstvu za zdravje.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    domovi za starejšeDolgotrajna oskrbainstitucionalno varstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Jorgić slabo začel leto v Dohi

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izgubil že v prvem krogu elitnega turnirja.
    Rok Tamše 7. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prve položnice v sistemu dolgotrajne oskrbe

    Ni vse tako rožnato: ob nižjih cenah dolgotrajne oskrbe skrb zaradi doplačil

    Na ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo razbremenitev stanovalcev, domovi pa opozarjajo na birokratske zaplete.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc bo na Ljubnem lovila jubilejno 30. zmago

    Na tekmovanju za svetovni pokal pod Rajhovko se bo konec tedna dokazovalo ducat slovenskih smučarskih skakalk.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trgovina

    Milijarde za kmete so ublažile dvome o Mercosurju

    Podpis strateškega trgovinskega sporazuma EU z južnoameriško četverico še ni gotov.
    Peter Žerjavič 7. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Domnom Prevcem

    Domen ima darilo že ogledano, potovanje bo izbral kmalu

    Domnu Prevcu zlati orel pomeni še več od naslova svetovnega prvaka in svetovnega rekorda. Podobno kot z igranjem lota. Veseli se že Japonske.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc bo na Ljubnem lovila jubilejno 30. zmago

    Na tekmovanju za svetovni pokal pod Rajhovko se bo konec tedna dokazovalo ducat slovenskih smučarskih skakalk.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trgovina

    Milijarde za kmete so ublažile dvome o Mercosurju

    Podpis strateškega trgovinskega sporazuma EU z južnoameriško četverico še ni gotov.
    Peter Žerjavič 7. 1. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Domnom Prevcem

    Domen ima darilo že ogledano, potovanje bo izbral kmalu

    Domnu Prevcu zlati orel pomeni še več od naslova svetovnega prvaka in svetovnega rekorda. Podobno kot z igranjem lota. Veseli se že Japonske.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo