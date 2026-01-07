Ni vse tako rožnato: ob nižjih cenah dolgotrajne oskrbe skrb zaradi doplačil

Dom upokojencev Hrastnik je med prvimi v Sloveniji izdal položnice po novem sistemu dolgotrajne oskrbe v instituciji. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob obisku poudaril, da prve položnice potrjujejo napovedi o finančni razbremenitvi stanovalcev, saj po novem ne plačujejo več oskrbe, temveč le nastanitev in prehrano.

Predstavljeni primeri kažejo znižanja od približno 100 do več kot 600 evrov na mesec. SSZS opozarja na odprte izzive: nejasnosti pri financiranju, zamude pri odločbah CSD, zavračanje plačil s strani nekaterih občin ter počasne postopke ob spremembah kategorije oskrbe zaradi zdravstvenega stanja stanovalcev. Čeprav sistem prinaša pozitivne spremembe, bo za njegovo učinkovito delovanje potrebnih še več rešitev in hitrejši odzivi države.