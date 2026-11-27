Planinska zveza Slovenije (PZS) se je na predlog uredbe o določitvi dejavnosti in kritju sorazmernega dela stroškov intervencije zdaj odzvala tudi s konkretnimi pripombami. Predlog med drugim uvaja kritje 70 odstotkov stroškov reševanja ne glede na vzrok nesreče in odgovornost zanjo, pri tem navaja dejavnosti, za katere to velja. Besedilo je pred dobrim tednom objavilo ministrstvo za obrambo ter do včeraj dalo čas za komentarje. Na PZS so jih nanizali pri vsakem členu sicer kratke uredbe. Predsednik PZS Martin Šolar FOTO: Tina HorvatKot je v krajšem pogovoru za Delo pojasnil predsednik PZS Martin Šolar, uredba zahteva še veliko dela, predvsem v tehničnem smislu, pri razmejitvah dejavnosti, ki jih navaja, tudi pri kriterijih stroškov. Stališče PZS je sicer vedno bilo, da naj bo reševanje v ...