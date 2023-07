Plačni dogovor s sodniki naj bi bil sklenjen še ta teden

Plačni dogovor s sodniki naj bi bil sklenjen in na vladi tudi potrjen še ta teden, je poročala TV Slovenija. Predviden je dodatek za nezdružljivost, o katerem so se pogajalci že dogovorili in naj bi bil po navedbah televizije 10-odstoten. Odločitev sledi odločbi ustavnega sodišča glede neustavnosti sodniških plač.

»V tem tednu pričakujemo sklenitev dogovora, ki ga bo vlada tudi potrdila,« je za TV Slovenija dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Pojasnila je, da so se »dogovorili za dodatek za nezdružljivost, ki pa obenem vključuje tudi nevarnost«. V zadnjem času beležimo kar nekaj napadov tako na tožilce kot na sodnike, je ob tem navedla ministrica. Po navedbah ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan bi dodatek za nezdružljivost sodnikom vrnili, saj so ga že imeli, a je bil nato v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju začasno zamrznjen, ta začasnost pa še vedno traja.

Zadržani, dokler bo »neustavno stanje« vidno na računih

Kot je dejala predsednica sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević, bodo sodniki, »dokler ne bodo na svojem računu opazili, da stanje ni več neustavno, vseeno malo zadržani«, a načeloma so zdaj »kar realistično optimisti«. Dogovorjeno naj bi začelo veljati s 1. januarjem prihodnje leto, torej čez pol leta, in točno toliko je ustavno sodišče dalo zakonodajalcu, da odpravi neustavne plače.

Ustavno sodišče je presodilo, da je več členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke, s čimer je kršeno ustavno načelo sodniške neodvisnosti ter načelo delitve oblasti.

Premier Robert Golob je sredi januarja napovedal dodatek pravosodnim funkcionarjem v višini 600 evrov bruto, vendar je vlada predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev pozneje umaknila iz zakonodajnega postopka.