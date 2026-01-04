Planinca premamila Črna prst – pozabil je na osnovno opremo, a vseeno tvegal

Bohinjski gorski reševalci so imeli že v prvih dneh novega leta kljub težkim razmeram v gorah – ali pa prav zaradi njih – kar nekaj dela. V soboto so iz zagate reševali planinca, ki ga je premamil pogled na zasneženo Črno prst. A žal je, kot so zapisali gorski reševalci, »najprej pozabil na osnove zimske priprave na turo, nato pa vseeno tvegal in preizkusil svojo srečo«.

Razmere na takšni nadmorski višini so zelo zahtevne in primerne za dobro opremljene in izkušene pohodnike. Ker omenjeni ni bil nič od tega, je obstal v zasneženem in poledenelem žlebu, od koder se ni zmogel premakniti ne naprej, ne nazaj, ne levo in ne desno. »To mesto nam je dobro znano, saj smo v preteklosti tod že večkrat reševali slabo opremljene naskakovalce gora,« so sporočili bohinjski gorski reševalci na družbenem omrežju facebook.

»Najbolj pravilna odločitev sobotnega dne je bila, da je poklical na pomoč, saj bi se njegova avantura sicer lahko končala precej bolj nerodno, kot se je. Naši reševalci so se prebili do njega, ga z vrvno tehniko zavarovali in pospremili do terenskega vozila, s katerim so se v močnem snežnem metežu odpeljali nazaj v »življenje«. Tam so si vsi skupaj v zahvalo privoščili pico, saj je po nenadejanem popoldanskem gaženju nekaj za pod zob »sedlo« kot že dolgo ne,« so še zapisali.

Razmere v hribih niso ravno poletne in od nas zahtevajo določeno znanje, opremo, previdnost in preudarnost, so ob tem opozorili vse, ki bi jih premamila zimska lepota gora. In dodali še: »Če česa od tega ne premorete, ostanite v dolini, poiščite kakšen udoben kavč s pogledom na kamin, če pa si res želite malo peš, pa v Bohinju izberite na primer razglednik Peč, kjer je prav tako lepo, predvsem pa precej bolj varno kot kje višje.«

Razmere v gorah povsem zimske

Danes zjutraj bo v gorah občasno še rahlo snežilo, a bodo dopoldne padavine ponehale, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Od severa se bo čez dan v visokogorju zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo pod nadmorsko višino okoli 2000 m. Pihal bo večinoma šibak veter vzhodnih smeri, v visokogorju pa veter zahodnih smeri.

Mrzlo bo. Temperatura na 1500 m bo okoli -7, na 2500 m okoli -13 stopinj Celzija.