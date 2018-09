Planinka je padla med fotografiranjem

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da se je včeraj na našem najvišjem vrhu pripetila nesreča. Planinka, ki je uspela osvojiti vrh Triglava, je trenutek želela ovekovečiti. Pri fotografiranju blizu miniaturne replike Aljaževega stolpa se je spotaknila in padla. Z vojaškim helikopterjem je bila prepeljana v zdravstveni dom, v nesreči so intervenirali gorski reševalci in vojaški helikopter.



»Dejstvo je, da je fotografiranje in objavljanje fotografij pri podvigih zelo priljubljeno, vendar opozarjamo, da imajo lahko na zahtevnih in nevarnih terenih hude posledice,« sporočajo s policijske uprave ter opozarjajo na previdnost predvsem pri skupinskem fotografiranju, ko lahko pride do nenamernega spotikanja in prerivanja.



»Nevarno je tudi buljenje v telefon in brezglavo premikanje ter selfiji,« še dodajajo.