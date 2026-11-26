V Planinski zvezi Slovenije (PZS) so se odzvali na predlog uredbe o kritju sorazmernega dela stroškov intervencij oziroma gorskih reševanj. Kot smo poročali, je bila objava tega predloga tudi za predstavnike dejavnosti, ki jih zadeva, precejšnje presenečenje.

Pobude, da bi moralo biti reševanje v gorah za vse tiste, ki se nepripravljeni in slabo opremljeni odpravijo v hribe, plačljivo, se sicer pojavljajo že vsaj dve desetletji. Še posebej glasne so ob koncu nove rekordne sezone po številu intervencij, in to je v zadnjih letih po pravilu že vsaka naslednja. Tudi letos so gorski reševalci opravili že 738 intervencij, natanko 80 več kot v celotnem letu 2025.

Za kritje stroškov reševanja v okviru članskega zavarovanja

Danes se izteka rok za oddajo komentarjev k predlogu nove uredbe, ki jo je na portalu E-demokracija pred tednom dni objavilo ministrstvo za obrambo. Iz Planinske zveze Slovenije, v kateri je 64.000 članov, so sporočili, da so v predpisanem roku na predlog podali več pripomb. Kot poudarjajo, si prizadevajo, da bi bilo kritje stroškov reševanja po novi ureditvi tudi za območje Slovenije vključeno v člansko zavarovanje PZS, pri tem pa tudi za zamaknitev začetka veljavnosti.

»Podali smo pripombe v treh sklopih, in sicer glede definicij dejavnosti, ki so zdaj deloma nejasne, glede predvidljivosti stroškov reševanja in predvsem glede zamaknitve začetka veljavnosti vsaj do 1. januarja 2028 z namenom, da se vse pristojne službe uskladijo. Pri pripravi tako pomembne spremembe prednost ne sme biti hitrost uvedbe, temveč jasna, pravična in izvedljiva ureditev. Če bo nova obveznost uvedena, mora biti njen začetek uporabe določen najprej s 1. januarjem 2028, ob predhodno zagotovljenih pogojih za njeno izvajanje,« je zapisal predsednik PZS Martin Šolar.

»Planinska zveza Slovenije se bo zavzemala, da bo v primeru uvedbe plačljivega reševanja storila vse, da bo za svoje člane poiskala ugodnosti znotraj obstoječe članarine in zavarovanj,« še izpostavlja Šolar, ki si želi, da bi ob velikem številu intervencij gorskih reševalcev, v katerih ni poškodovanih, »uredba plačljivega reševanja pripomogla, da bi se ljudje bolj skrbno, previdno, premišljeno in odgovorno lotevali planinskih tur«.