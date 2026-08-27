Dva tisoč evrov za neobstoječe stanovanje? Študent, ki je ukrepal

V času, ko se študenti v Ljubljani in Mariboru za sobo včasih potegujejo skoraj kot za delovno mesto, nastaja orodje, ki poskuša stanovanjsko krizo nasloviti na tišji, a sistematičen način. V zadnjih mesecih je skupina tujih študentov v Sloveniji razvila platformo domko, ki z uporabo umetne inteligence povezuje študente, najemodajalce in občine ter želi na enem mestu zbrati razdrobljene oglase, ki so zdaj razpršeni po številnih spletnih straneh in družbenih omrežjih. Avtor platforme, bosanski magistrski študent informatike Denis Kantić, ki je sam izkusil neuspešno iskanje sobe v Ljubljani in Mariboru, opisuje primere varščin v višini dva ali tri tisoč evrov za neobstoječa stanovanja in napoveduje, da lahko digitalna rešitev zmanjša prostor za tovrstne zlorabe.