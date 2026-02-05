V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

V naselju Dolenji Novaki na območju občine Cerkno je bilo od včerajšnjega večera napeto. Z vzpetine nad dvema hišama se je med močnim deževjem utrgal plaz, ki pa ljudi in objektov v neposredni bližini k sreči ni ogrozil.

Vodja intervencije iz PGD Dolenji Novaki Andrej Oblak je za Delo povedal, da se je plaz utrgal včeraj okoli 17. ure. Na kraj so prišli gasilci PGD Dolenji Novaki in drugih lokalnih društev, ki so na kraju ocenili, da evakuacija petih prebivalcev obeh hiš v neposredni bližini ni bila potrebna.

Na srečo se je plaz usul v strugo vodotoka med obema hišama, tako da objekta nista poškodovana.

FOTO: Gasilska zveza Cerkno

Gasilci so sicer zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi. Prizadevajo si namreč, da bi strugo vodotoka čim prej sprostili.

FOTO: Gasilska zveza Cerkno

Predvidevajo, da bo do večera na terenu ostalo še šest prostovoljnih gasilcev. Na kraj dogodka so prišli tudi predstavniki Hidrotehnika oziroma Direkcije za vode in si ogledali teren. Na tem območju se je namreč nevarnost plazu pojavila že pred leti, na kar so domačini vseskozi opozarjali predstavnike Direkcije za vode, vendar terena niso sanirali.