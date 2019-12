Plaz, ki ogroža naselje Stopce, se še širi

Vreme, ki smo mu priča v zadnjem obdobju, pušča tudi trajnejše posledice in skrbi. Z Občine Laško poročajo o plazu večjih razsežnosti, ki se je v zadnjih dneh sprožil na območju naselja Stopce, ki leži jugovzhodno od Laškega. Še vedno se širi in že pušča posledice na stanovanjskih objektih ter gospodarskih poslopjih.



Poškodbe so vidne tudi na javnem vodovodnem rezervoarju, na omrežju, cesti do rezervoarja, tudi na novo preplaščeni javni poti Lahomno–Stopce–Vrh nad Laškim. Zaradi preskrbe s pitno vodo so določili novo lokacijo nadomestnega rezervoarja.



Plaz je prizadel tudi okoli sedem hektarov gozdnih površin ter tri hektare travnatih površin. Po prvih opravljenih ogledih so ocenili, da se razteza v dimenzijah 600 krat 120 metrov. Globok je dva metra.



Plaz si je že ogledal geolog, ki je določil prve ukrepe, o razmerah so na občini seznanili tudi ministrstvo za okolje in prostor oziroma njegov sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Predstavniki ministrstva, ki je pristojno za financiranje sanacije tovrstnih plazov, napovedujejo ogled situacije za prihodnji teden.



O ogroženosti naselja Stopce so obvestili tudi štab civilne zaščite občine Laško in upravo za zaščito in reševanje oziroma regijski center za obveščanje.