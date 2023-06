Državno sekretarko za energetiko je zakrila senca očitkov o nepotizmu

V nadaljevanju preberite:

Balkonski solarni paneli, ki jih v Nemčiji dobite v vsaki boljši tehnični trgovini in priklopite sami brez večjih zapletov, so v Sloveniji v žarišču nove afere. Glavna vloga v tej aferi je pripadla Tini Seršen, državni sekretarki za energetiko na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki je sodelovala pri pripravi pravilnika za priklop balkonskih solarnih panelov, stransko vlogo pa ima njen svak Matko Seršen, ki je solastnik družbe Energen, ki tovrstne panele montira in priklaplja.

Poleg vprašanja, ali je državna sekretarka delovala v nasprotju interesov in v nasprotju s protikorupcijsko zakonodajo, se odpira tudi vprašanje, zakaj Nemci solarne panele na balkonu zmorejo priklopiti sami, brez posebnih predpisov in brez pomoči podjetij, ki bi to delo opravili namesto njih.