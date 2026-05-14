Plenković: Vsaka žrtev si zasluži dostojen pokop

Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes zahvalil Sloveniji, od katere je Hrvaška v sredo prevzela posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev. Poudaril je, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop in da so na območju Slovenije evidentirane tudi številne druge lokacije množičnih grobišč.

Posmrtne ostanke 500 Hrvatov, ki so bili po koncu druge svetovne vojne ubiti v Sloveniji, so med letoma 2013 in 2017 izkopali iz štirih množičnih grobišč na območju Trebč, Podstenic, Košnice pri Celju in Cerkelj ob Krki.

Plenković je na današnji seji vlade dejal, da gre za posmrtne ostanke, o katerih je bilo nedvoumno ugotovljeno, da pripadajo hrvaškim žrtvam.

Vsaka žrtev si zasluži dostojen pokop

»Hrvaška neguje kulturo spomina, pietete in demokratičnih vrednot ter obsoja vse totalitarne režime – nacističnega, fašističnega in totalitarni sistem iz obdobja komunizma,« je sporočil ter poudaril pomen kulture spomina in dostojnega pokopa žrtev.

»To je predvsem humanitarno in civilizacijsko dejanje, saj si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop,« je dejal.

Sloveniji se je zahvalil za sodelovanje in partnerstvo, ki se po njegovih besedah nadaljuje, »glede na to, da so na območju Slovenije evidentirane še številne druge lokacije množičnih grobišč«.

Predaja posmrtnih ostankov je potekala pod okriljem hrvaškega ministrstva za veterane in v okviru dogovora, ki so ga lani poleti dosegli na zasedanju slovensko-hrvaške medvladne mešane komisije za urejanje vojnih grobišč.