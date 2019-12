Plimovanje v Piranu ni povzročilo večjih težav

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu ob 7.26 sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost. Kot so za STA povedali v civilni zaščiti Piran, je morje malo poplavilo cesto, umakniti so morali avtodom, sicer pa ni bilo hujšega. Južni veter se je namreč umiril, morje pa se je že začelo umikati.V Piranu so že zgodaj zjutraj s protipoplavno zaščito zaprli Tartinijev trg in tako preprečili morebitno škodo.Za večino države je Agencija RS za okolje (Arso) za danes razglasila rumeno stopnjo ogroženosti zaradi padavin, le ob obali lahko težave poleg plimovanja povzroča veter. V visokogorju Julijskih Alp pa je velika nevarnost snežnih plazov.Po napovedi Arsa bo danes oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 metrov. Zapihal bo veter severnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.Ponoči bodo padavine povsod ponehale. V ponedeljek bo sprva še zmerno do pretežno oblačno z nekaj megle po kotlinah, nato pa bo povečini sončno. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne pa večinoma od 6 do 12, na Primorskem do 14 stopinj.V ponedeljek ob jutranji plimi bo morje poplavilo nižje ležeče dele obale, je sporočil Arso.V torek in sredo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla.