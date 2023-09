Plitvi kadrovski bazeni strank

V nadaljevanju preberite:

Povodenj in odziv vlade na odpravljanje njenih posledic je precej zamaknila tudi oblikovanje list koalicijskih strank za evropske volitve, ki bodo junija prihodnje leto. Evidentacijski postopki se v koalicijskih strankah še niso začeli, liste naj bi bile oblikovane do začetka prihodnjega leta.

Po pogovorih, ki smo jih opravili v največji vladni stranki, kaže, da bi lahko prvi mesti na listi Gibanja Svoboda zasedla dosedanja evropska poslanca stranke, Klemen Grošelj in Irena Joveva.

V SD pravijo, da so v »predkampanji« in imajo že pred začetkom evidentacijskega postopka okoli 40 kandidatov za evropskega poslanca. Na njej je tudi bivši evropski poslanec Igor Šoltes (izvoljen na listi stranke Verjamem, neizvoljen kot nosilec liste stranke Desus), državni sekretar pri pravosodni ministrici Švarc Pipan, ki ima po ocenah iz stranke dobre možnosti, da se uvrsti na listo. V drugi največji koalicijski stranki SD tekma za nosilstvo liste že dolgo poteka med sedanjima evropskima poslancema Matjažem Nemcem in Milanom Brglezom.