Pljučni rak zadnjih deset let pri ženskah narašča bolj kot pri moških

Za pljučnim rakom v Sloveniji vsako leto zboli 600 žensk in približno 1000 moških. Medtem ko se je pri moških pojavnost tega raka v zadnjih 20 letih ustalila, z manjšimi porasti in padci, pa pri ženskah v zadnjih 10 do 15 letih narašča; v zadnjem desetletju vsako leto zboli od 4 do 6 odstotkov žensk več kot leto poprej. V 85 odstotkih je nastanek pljučnega raka povezan s kajenjem, ki pa povzroča še vsaj 17 drugih vrst raka.

Največji dosežek in ena najpomembnejših posameznikovih odločitev, da se izogne temu raku, je prenehanje kajenja, so ob mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku pljuč v prostorih Društva onkoloških bolnikov Slovenije opozorili strokovnjaki. Rak sicer narašča tudi pri ljudeh, ki nikoli niso in ne kadijo, zato je pomembno poznati tudi dejavnike tveganja, kot so pasivno kajenje, izpostavljenost radonu, onesnaženost zraka in genetski dejavniki.