Plovba skozi davčni pekel, predaleč od davčne oaze

Do konca avgusta imajo morebitni upniki čas, da prijavijo terjatve v postopku prostovoljne redne likvidacije slovenskega podjetja Splošna plovba. Lastniki ne pričakujejo večjih prijav terjatev. Če bo šlo vse po načrtih, bo morda že po šestih mesecih ladjar izbrisan iz sodnega registra. Le če bi se kaj zapletlo in bi kateri od upnikov moral po sodni poti uveljavljati svoje pravice, bi likvidacija trajala dalj časa. Slovenija bo dokončno izgubila podjetje, ki je bilo temelj pomorske naravnanosti države in od leta 2012 v večinski tuji lasti.