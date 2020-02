Po 12 letih policija z novim helikopterjem

Z novim letalom Agust Westland AW169 je moč leteti višje in dlje, s hitrostjo križarjenja preko 300 kilometrov na uro. FOTO: Nebojsa Tejic/STA

Zadnji helikopter kupili leta 2007

Marjan Šareč je izpostavil je, da so v kratkem času uspeli zaustaviti trend padanja kadrov in policijo dodatno opremiti ter jo s tem pripraviti na nove izzive. FOTO: Nebojsa Tejic/STA

S prihodnjim letom še en helikopter

Beseda nanesla tudi na dogajanje prejšnjega tedna

Kot je ob tem izpostavila generalna direktorica policije , novi helikopter, ki je prvi po 12 letih, v policijo prinaša novo energijo in je prvi znanilec modernizacije Letalske policijske enote.Pojasnila je, da je moderen, zmogljiv in sodobno opremljen helikopter primeren za najzahtevnejše policijske naloge in reševanje v gorah. Z njim bodo učinkoviteje in hitreje lahko opravljali različne policijske naloge, od prevoza borbenih skupin policistov in varovanja državne meje do nadzora cestnega prometa in reševanja v gorah.Napredna tehnologija novega modernega večnamenskega transportnega helikopterja Agusta Westland AW169 proizvajalca Leonardo Helicopters, ki je stal 14,5 milijona evrov, omogoča dnevno, nočno, instrumentalno letenje in letenje z uporabo očal za nočno gledanje. Z njim je moč leteti višje in dlje, s hitrostjo križarjenja preko 300 kilometrov na uro. Samodejno lebdenje, opremljenost z vitlom in nosili pa so porok za hitro in varno gorsko reševanje, je navedla Bobnarjeva.V policiji so zadnji helikopter nabavili leta 2007. Zadnji večnamenski transportni helikopter pa celo leta 1987. »To je predolgo obdobje brez posodobitve najosnovnejše in najpotrebnejše opreme Letalske policijske enote. Nujno smo potrebovali nov zrakoplov, ki omogoča mnogostransko uporabnost in nepogrešljivo operativno podporo pri policijskem delu,« je poudarila Bobnarjeva.»Dolgo smo čakali na ta helikopter,« je izpostavil tudi predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle,. Kot je dejal, je slovenska policija s tem dobila dodatno opremo, da se bo še učinkoviteje spopadala z vsemi izzivi. Izpostavil je, da so v kratkem času uspeli zaustaviti trend padanja kadrov in policijo dodatno opremiti ter jo s tem pripraviti na nove izzive, ki bodo, kot je prepričan, vsak dan večji.Minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle,je pojasnil, da si slovenska policija že nekaj let prizadeva posodobiti svojo floto, saj jo večinoma sestavljajo tehnološko že precej zastareli helikopterji. Šarčeva vlada pa si je v svojem mandatu za prioriteto zadala krepitev in modernizacijo sistema nacionalne varnosti.»Izboljšal se je materialni status policistov, povečuje se zanimanje mladih za policijski poklic, krepimo pomožno policijo, nabavili smo zaščitno, osebno in specializirano opremo, posodabljamo informacijske sisteme, v operativno uporabo uvajamo brezpilotne letalnike, krepimo računalniško forenziko, na južni meji gradimo videonadzorni sistem, nabavili smo nova policijska vozila in še bi lahko naštevali,« je navedel Poklukar.Prihodnje leto je v načrtu nakup še enega policijskega helikopterja. V Letalski policijski enoti imajo trenutno sedem helikopterjev, od katerih so plovni le trije, ostali so na servisih ali popravilih. Tudi novi helikopter, ki je na Brnik priletel že oktobra lani, je bil v okviru garancije že v popravilu. Kot je zagotovila Bobnarjeva, so napake skupaj z italijanskimi partnerji odpravili.Izvedli so tudi usposabljanje osmih pilotov in šestih letalskih tehnikov. Kot je povedal poveljnik Letalske policijske enote, je operativno šolanje skoraj končano. Opraviti morajo še del šolanja v Italiji, kjer šolajo tri inštruktorje za ta tip helikopterja. Potem sledi usposabljanje policijskih enot, ki sodelujejo z letalsko enoto, kot sta denimo gorska in specialna enota. Maja pa naj bi bil helikopter operativno uporaben.Tudi na današnji slovesnosti ob predaji helikopterja se govorci niso mogli izogniti dogajanju prejšnjega tedna. »Čemur smo bili priča pretekli teden, je, lahko rečemo, napad na slovensko policijo in je tudi žalitev zanjo,« je dejal Šarec in ocenil, da je šlo za manipulacije, insinuacije in lažne novice. Prepričan je, da dogajanje v minulih dneh ne bo zamajalo ugleda policije.Kot je poudaril, slovenska policija ni zarotniška organizacija, ki bi prežala na posameznike, zlasti na tiste na izpostavljenih političnih funkcijah. Prav tako pa ne more, kot je dejal, kar vsakdo vkorakati v prostore slovenske policije, trditi svoje in soliti pameti strokovnim in usposobljenim ljudem. Ocenil je, da slovenska policija organizacija, ki ji ljudje lahko zaupajo in ji bodo tudi v prihodnje.»Neprimerni poskusi, da bi si posamezniki in interesne skupine podredili enega tako pomembnih organov, kot je policija, so samo še okrepili našo vztrajnost, da se temu zoperstavimo in preprečimo nastanek razmer, ki bi bile škodljive za celotno družbo,« pa je dejala Bobnarjeva in dodala, da dajejo vse od sebe, da bi ohranili vladavino prava in ubranili avtonomnost policije in njene vrednote.