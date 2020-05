Po 12-urni obravnavi še niti na polovici tretjega protikorona paketa

Ključni poudarki:



Ni trajalo dolgo, da se je demokratski predsedniški kanidat Joe Biden odzval na tvit, s katerim se je predsednik Trump norčeval iz njegovega videza, ko je ob polaganju venca ob dnevu spomina na padle vojake nosil masko. Biden je za CNN dejal, da je Trump trapast s svojim zavračanje maske in da s tem izkazuje lažno moškost in ogroža človeška življenja. FOTO: Jonathan Ernst/ Reuters

Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki še niso vložili izjave za oprostitev prispevkov ter dodelitev mesečnega temeljnega dohodka, morajo to preko eDavkov storiti do prvega junija, so sporočili iz Finančne uprave. Kot pravijo, v nasprotnem primeru ne bodo upravičeni do oprostitve za marčevske (od 13. v mesecu naprej), aprilske in majske prispevke ter dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Naslednja in hkrati zadnja tranša nakazila mesečnega temeljnega dohodka bo desetega junija, so sporočili iz Finančne uprave.Odbor DZ za delo niti po 12-urni razpravi še ni pripravil tretjega protikoronskega zakona za potrditev na petkovi izredni seji . Predvideni ukrepi so ocenjeni na milijardo evrov, zakonski osnutek ima 87 členov, v torek so jih obdelali komaj dobro četrtino.Čeprav se po pojasnilih vlade s sprejetjem zakona mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji iztečejo z 31. majem, so ji poslanci opozicije, predvsem Levice, očitali, da prva dva protikoronska zakona nista dosegla svojega namena ravno zato, ker se je hitelo s postopkom sprejemanja.(Levica) je zato predlagal, naj se obravnava preloži na četrtek, česar pa odbor ni sprejel.V opoziciji so se na to odzvali z dolgotrajnim predstavljanjem svojih stališč, po nekaj prekinitvah seje in izrečenih opominih Kordišu pa je predsedujoča na seji(SDS) ugotovila, da takega pobalinskega obnašanja v 16 letih svoje poslanske kariere še ni doživela.Minister za deloje ob začetku obravnave dejal, da sta prvi in drugi paket ukrepov pomagala 1,3 milijona prebivalcem, tretji pa bo pomagal vsem, saj poleg subvencioniranja skrajšanega delovnega časa prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.Evropska komisija bo danes predstavila težko pričakovane predloge za vzpostavitev posebnega instrumenta za okrevanje in odpornost v pomoč članicam EU pri spopadanju z izzivi novega koronavirusa ter prilagoditev prihodnjega večletnega proračuna novi pandemični realnosti. Ta vzvoda bosta ključna za obnovo evropskega gospodarstva, koliko bosta vredna, pa je za zdaj še skrivnost.Financiranje iz omenjenega instrumenta bo temeljilo na nepovratnih sredstvih in posojilih, a kakšno bo razmerje in pod katerimi pogoji bodo sredstva članicam na voljo, še ni znano.Evropa je pred recesijo zgodovinskih razsežnosti. Napoveduje se najhujša kriza po veliki depresiji. Komisija poudarja, da bo večletni proračun za obdobje 2021–2027 evropski Marshallov načrt, ki bo pri okrevanju evropskega gospodarstva po pandemiji igral enako pomembno vlogo, kot jo je ameriški načrt pomoči Evropi po drugi svetovni vojni.Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je predsednika ZDAoznačil za trapastega, ker zavrača nošenje maske. Kot je dejal, bi bilo lahko v ZDA veliko manj žrtev pandemije, če bi bil Trump bolj pozoren in bi se malce manj ukvarjal s samim seboj. Za televizijo CNN je dejal, da Trump z zavračanjem maske izkazuje lažno moškost in ogroža človeška življenja. Biden se je v ponedeljek prvič po dveh mesecih pojavil v javnosti , ko je v Delawaru položil venec pred spomenikom padlim vojakom. Nosil je črno masko in Trump je na twitterju poobjavil Bidnovo fotografijo z norčevanjem iz njegovega videza.Med ponedeljkovim praznovanjem dneva spomina na padle vojake so ponekod po ZDA predvsem mladi kršili priporočila strokovnjakov ter prirejali velike zabave na plažah, ob jezerih in bazenih. Trump jih v torek ni kritiziral, ampak je dejal le, naj pazijo na varnost, da pa se mora Amerika odpreti.Iz Bele hiše so v torek sporočili, da Trump še vedno vztraja pri veliki proslavi dneva neodvisnosti 4. julija na travniku National Mall, čeprav so demokratski politiki iz okolice Washingtona izrazili zaskrbljenost zaradi pandemije.