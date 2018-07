Po blejski obvoznici šele v ponedeljek

Bled – Po blejski severni obvoznici se bo mogoče prvič zapeljati šele v ponedeljek in ne jutri, so danes sporočili z blejske občine.



Pojasnili so, da so med današnjim tehničnim pregledom ceste odkrili še nekaj manjših pomanjkljivosti, ki jih bodo odpravili do ponedeljka zjutraj, ko bo predvidoma stekel promet po novem odsek obvoznice, dolge 2,65 kilometra.



Ta odsek bo skupaj s predlani obnovljeno Seliško cesto in lani obnovljeno Rečiško cesto predstavljala severno obvoznico, ki bo omogočila enostaven promet proti Gorjam in Pokljuki, hkrati se bodo na odseku ceste pod gradom na Bledu izognili ozkemu delu in zastojem, ki so se tamkaj pojavljali vsak dan in kar je šoferje spravljalo v slabo voljo.