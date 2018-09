Po Bolhi si želijo še Žurnal in MedOverNet

Ljubljana – Ob morebitnem nakupu spletnega foruma MedOverNet ter novičarske spletne strani Žurnal24 bi novi lastnik zavzel enega izmed večjih spletnih deležev na slovenskem internetnem trgu. Dosegel bi okoli 750.000 enkratnih spletnih obiskovalcev. Če k temu prištejemo še doseg portala Bolha, bi po neuradnih podatkih dosegli več kot 80 odstotkov slovenskih uporabnikov spleta. Omemba omenjenih portalov ni naključna.



Po naših neuradnih podatkih je avstrijska družba Styria (v lasti ima že oglasni portal Bolha) opravila podroben pravni pregled poslovanja Žurnala24 ter finančno analizo poslovanja foruma MedOverNet. Med obema portaloma naj bi iskali tudi sinergije.



Styria je na slovenskem (spletnem) trgu prisotna s portalom Bolha in zaposlitveno spletno stranjo MojeDelo. Prav tako ima že dobro desetletje v lasti četrtinski delež Dnevnika. Leta 2007 je vstopila na naš medijski trg s prvim brezplačnikom Žurnal24, a se je sedem let pozneje in za 40 milijonov evrov lažja iz Žurnala umaknila. Na pogorišču brezplačnika je nastala družba Feniks media, ki je od Styrie najela domeno in blagovno znamko (samo še spletne različice) Žurnala24. Ta je še zdaj v rokah avstrijske družbe.

Trg ves čas sondirajo

Če bi se torej Avstrijci hoteli vrniti v zgodbo o Žurnalu24, bi to lahko storili s preklicem (oziroma ob poteku) licenčne pogodbe, a bi tako ostali brez vsebin in zaposlenih, vezanih na Feniks medio. Zanimanje za avstrijsko vrnitev v Žurnal po naših neuradnih podatkih obstaja, potekajo tudi pogovori o načinu, pri čemer so sedanji ustvarjalci portala menda v slabšem položaju.



Odgovorni urednik Žurnala24 Matej Košir je za Delo povedal, da se, kar zadeva povezovanje s Styrio, od aprila, ko smo prvič poročali o tej temi, ni spremenilo nič bistvenega. Bi pa, kot pravi, podprli njihovo vrnitev, saj da imajo Avstrijci izkušnje na tem področju, omogočijo lahko večjo finančno neodvisnost, hkrati je to tudi možnost za razvoj.



Tudi lastnik portala MedOverNet Andrej Latin je bil skop s podatki. Potrdil je le, da je družba Overnet že nekaj časa v fazi povezovanja s portali in družbami. »Ker postopek še poteka, ne morem komentirati pogovorov oziroma dogovorov s potencialnimi partnerji.« Nič drugačno sporočilo ni prišlo iz Styrie, od koder so sporočili, da še naprej »sondirajo« slovenski trg, a da za zdaj ostajajo zvesti portaloma Bolha in MojeDelo.

Žurnal in MedOverNet dobičkonosna

Če bi bil nakup izveden, bi po naših podatkih Styria prepletla novičarski spletni portal Žurnal24 in spletni forum MedOverNet. Stroške bi zmanjšali s poenotenjem strežnikov, skupnimi oglaševalskimi kampanjami, povezovanjem vsebin …



Podjetje Overnet, d. o. o., ki ima v lasti MedOverNet, je imelo lani nekoliko več kot 670.000 evrov prihodkov, od tega skoraj 35.500 evrov čistega dobička. Feniks media, d. o. o., lastnik portala Žurnal24, pa je lani imel okoli 714.000 evrov prihodka, od tega malo manj kot 7000 evrov čistega dobička.



Avstrijska družba je močno prisotna tudi na Hrvaškem. V njeni lasti so novičarski spletni portali, tudi Večernji list, 24 Sata in Poslovni dnevnik.