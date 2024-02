Po burnem dogajanju v državnem svetu v izdelavo transkripta

Po preigravanjih, pritiskih, zahtevi za ponovitev glasovanja so svetniki včeraj prekinili sejo in tako tudi odločanje o ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solar in Gibanja Svoboda, ki jo je predlagala skupina lokalnih interesov s poročevalcem Andrejem Poglajnom, svetnikom iz vrst SDS, na čelu. Najprej morajo razčistiti, kaj se je odvijalo pri glasovanju o prestavitvi te točke na eno od prihodnjih sej ...

Da gre za pomembno poitično vprašanje, so nakazale tudi razprave svetnikov in želje po tajnem glasovanju. David Klobasa, svetnik iz vrst NSi, je navedel, da zaradi različnih pritiskov. Neuradno je več svetnikov navedlo, da toliko klicev pred glasovanje redko prejmejo ... Na koncu pa je prav vprašanje o tem, ali glasujejo o tajnosti ali preložitvi zmedlo Kobaso in predlagatelja preiskovalne skupine Poglajna, da sta podprla predlog negospodarske dejavnosti, naj se odločanje preloži na eno od naslednjih sej, da bi lahko preučili tudi pravno mnenje, ki jim ga je v imenu Gen-I poslal odvetnik Mirko Bandelj.

Predlog je bil tako izglasovan z 18 glasovi za in 15 proti, a sta nato skladno s poslovnikom ugovarjala in želela ponoviti glasovanja. Razvila se je burna debata o tem, ali je to v tem primeru mogoče, dlje časa je zato zasedala petčlanska mandatno-imunitetna komisija, ki se je zedinila le, da bo izdelala magnetogram in nadaljevala potekom odločanja v petek.

Seja se bo po navedbah predsednika državnega sveta Marka Lotriča nadaljevala »čim prej«, do takrat pa je pričakovati nadaljna preigravanja zainteresiranih, svetnikom pa bo omogočilo tudi, da pretehtajo pomisleke o neustavnosti, ki jih je navedel Bandelj.

Pobuda se namreč nanaša tudi na čas poslovanja družbe Gen-I, ko ta ni imela pravnega statusa subjekta v večinski državni lasti oziroma s prevladujočim direktnim ali posrednim vplivom države. Vsaj do 17. maja 2021, ko je bila družba v skladu s predpisi tretirana kot zasebna, pa po navedbah Bandlja tako ni po nobenem predpisu izpolnjevala kriterijev za uvrstitev pod domet javnega interesa.

Pričakovati je, da se bo seja državnega zbora nadaljevala naslednji teden. Kot je navedel Lotrič, bi lahko morebiti že takrat odločali o ustanovitvi preiskovalne komisije, a kot je navedel bo ključna odločitev mandatno-imunitetne komisije.