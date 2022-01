Po burnem odzivu v koaliciji korak nazaj

Po glasnih opozorilih stroke in tudi civilne družbe – Institut 8. marec je napovedal odhod na referendum – so v poslanskih skupinah strank NSi, Konkretno in Desus napovedali, da predlagane dopolnitve kazenskega zakonika, ki skrajšuje zastaralne roke, ne bodo podprli na seji državnega zbora. Na parlamentarnem odboru je koalicija predlog SNS namreč podprla. V opoziciji kljub temu zahtevajo umik te točke z dnevnega reda in opozarjajo, da je takšnih tihih poskusov pri sprejemanju spornih rešitev veliko.

In zakaj je v strankah NSi in Konkretno sploh nastal preobrat, če je že predlogu ves čas nasprotovalo pravosodno ministrstvo in celotna stroka? V stranki Konkretno pravijo, da so pridobili dodatne informacije, ki pa jih javno ne želijo pojasnjevati. »Absolutno zagovarjamo skrajšanje sodnih postopkov, nikakor pa ne moremo dopustiti, da bi zaradi sprejetja te novele nekateri sodni postopki z danes na jutri zastarali,« je zapisal njihov vodja poslanske skupine Gregor Perič. V NSi pa pravijo, da so želeli pustiti stvari odprte, a so nato po tehtanju presodili, da nekatere rešitve vseeno prinašajo prevelika in nepotrebna tveganja. Sami so pred dvema letoma sicer dosegli podaljšanje zastaralnih rokov za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, nato so prejšnji teden glasovali v nasprotju s tem. V NSi odgovarjajo, da so svojo odločitev zdaj sprejeli tudi v smislu tega.

V SDS se niso odzvali, predlagatelj, prvak SNS Zmago Jelinčič, pa je dejal, da predloga, čeprav, kot kaže, nima več podpore, ne bo umaknil, saj v SNS ohranjajo svojo smer. O umiku podpore pa pravi, da so jih »tožilci očitno stisnili, da se stvari ne bi reševale tako hitro, kot je treba«.

V LMŠ pravijo, da oportunistični koaliciji ne verjamejo, zato so skupaj s SD, Levico in SAB vložili zahtevo za umik predloga z dnevnega reda redne seje, predlagajo pa tudi črtanje vseh členov zakona. »To je zelo škodljiv predlog sprememb, s katerimi bi onemogočili celo pregon nekaterih kaznivih dejanj – gre za sporne postopke nabave zaščitne opreme, kazenski postopek proti pravosodnemu ministru Dikaučiču, preiskavo v primerih Teš 6 in Trenta,« je navedla poslanka LMŠ Tina Heferle in dodala, da je način delovanja te koalicije pač tak, da si rečejo: bomo poskusili, morda bo pa šlo ...

»V obravnavi je tudi novela zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki spreminja nekaj, kar je bilo do zdaj v našem pravnem sistemu svetinja – v poslovne ali osebne prostore bi bilo mogoče vstopati brez odredbe sodnika,« je opozorila vodja poslancev SAB Maša Kociper in napovedala, da bodo v opoziciji vložili zahtevo za ustavno presojo, če bo ta zakon sprejet v takšni obliki.

Če pa bo sprejeta novela kazenskega zakonika, se bodo v opoziciji pridružili zbiranju podpisov za referendum.