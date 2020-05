Po depeši o medijih v Bruselj pišemo še o krivosodju

Preberite še: Logarjev globinski pogled

Sodišče v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

Lilijana Kozlovič. FOTO: Jure Eržen

Vrhovno sodišče: Gre za subjektivno oceno Na Vrhovnem sodišču so presenečeni nad dopisom zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki ga je ta naslovil na Evropsko komisijo. Z dopisom niso seznanjeni. Ko ga bodo prejeli, se bomo do njega opredelili in s svojim mnenjem seznanili tudi komisarja za pravosodje, če bo to potrebno. Na vrhovnem sodišču ne vedo, na katerih podlagah je bil dokument sestavljen, niti kakšna je bila morebiti vloga ministrstva za pravosodje pri njegovi sestavi. »Če držijo poudarki, kot so jih predstavili mediji, dodajamo še oceno, da gre za povsem subjektivizirana stališča, na katerih ni mogoče opredeljevati splošne slike o stanju sodstva pri nas, saj tako mednarodne raziskave kot naši podatki kažejo, da sodstvo že leta posluje vse bolj učinkovito in uspešno, tudi v primerjavi s tujino. Uživa pa tudi višjo stopnjo zaupanja javnosti kot drugi dve veji oblasti,« med drugim poudarjajo.



Ivo Vajgl: Poteza neobičajna

»Gospod Logar ima svoje mnenje o stanju v pravosodju, to ni bilo stališče vlade,« Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje



Dimitrij Rupel: Gre za odkritosrčno pismo

Koalicijski partnerji SDS so se zavili v molk. Nihče namreč ni komentiral »ideološke depeše o krivosodju«, ki je minuli teden romala v Bruselj . Dopis, ki ga je k v zvezi z medresorskim poročilom o vladavini prava v Sloveniji zunanji ministernaslovil na Evropsko komisijo, je namreč napad na pravosodje, ki je presenetil tako sodno vejo oblasti, kot tudi resorno ministrico.Koalicija se je zjutraj sestala na Brdu pri Kranju, a o dopisu, ki si ga je privoščil zunanji minister Anže Logar, niso govorili. Koalicijske stranke se niso odzvale niti na našo prošnjo za komentar vsebine dopisa o krivosodju pri nas. »Poročilo je v večjem delu pripravilo ministrstvo za pravosodje. Gre za tehnično vsebino, na temelju katerem evropska komisija na temelju štirih stebrov ocenjuje vladavino prava. Oceno bo dala torej komisija. Moje stališče do pravosodja je pozitivno. Podajanje mnenj k poročilu ni potrebno,« komentira pravosodna ministricaGlede stanja v pravosodju pa podatki že kar nekaj let kažejo, dodaja, napredek pri zniževanju zaostankov in izboljšanju številnih drugih elementov. Na področju zastaranja je še prostora za izboljšave. Na to je opozorila sicer tudi na predstavitvi svoje ministrske kandidature pred parlamentarnim odborom za pravosodje. Letno namreč zastara kar 40 zadev (zastaral je na primer tudi primer Patria, ki je bil po razveljavitvi sodbe na ustavnem sodišču vrnjen na prvo stopnjo, op. p.). Temu je po ministričinem mnenju treba nameniti posebno pozornost, saj je številka velika. Zastaranje je namreč najslabša zadeva, zato je treba zagotoviti, da se zadeve končajo v razumnem roku.»Glede nošenja različnih simbolov so organi pravosodja zavzeli stališče in se s takim ravnanjem ne strinjajo. V celotno pravosodje imam zaupanje, prostora za izboljšave pa je tako v pravosodju, kot tudi na preostalih področjih, vedno dovolj. Sprememba oziroma prilagajanje morajo glede na družbeno dogajanje biti stalen proces,« dodaja.Nekdanji zunanji minister in evropski poslanecopozarja, da ideološki dopisi, kot si ga je privoščil aktualni zunanji minister Anže Logar niso običajni v mednarodni politiki. Kritiziranje lastne države v tujini bi morda razumel, če bi šlo za "ovajanje" Slovenije kot si ga je SDS privoščila v preteklosti kot opozicijska stranka, a zdaj to ni več. »To so zame že skoraj patološke stvari in bolj gre pravzaprav za vprašanje medicine, kot vprašanje politike. SDS gre v svojem načinu avtoritarnega vladanja predaleč, njeni ministri kar tekmujejo kdo bo bolj všečen njihovemu vodji. Ravnanje koalicijskih partnerjev pa je na drugi strani eno samo sprenevedanje in pove vse o odnosih v koaliciji, ki se ukvarja z ideološkimi vprašanji, čeprav so napovedovali drugače. Janez Janša je svoje koalicijske partnerje z obljubami naplahtal in ne zavedajo se, da so izgubili vso politično težo in tudi prihodnost,« je oster Vajgl.»Pismo ministra Logarja komisarju EU je osebno in odkritosrčno. To ni uradna depeša vlade, ki bi vsebovala sklepe vlade. Ministrovo stališče je precej podobno temu, kar je minister ali poslanec Logar govoril v preteklosti, torej ni nekaj prelomno novega. Ministri, še posebno zunanji, imajo navado in pravico svoja stališča sporočati kolegom v Bruslju. Ali utegne to pismo imeti posledice za razpoloženje v koaliciji, ne vem, seveda je stvar občutljiva, ker je bil del aktualne koalicije tudi del prejšnje oziroma prejšnjih koalicij, in v sporu s SDS. Kar zadeva razburjanje 'dela javnosti', je po mojem mnenju nekoliko zrežirano. Javnost kar pozitivno sprejema delo vlade,« pa je prepričan nekdanji zunanji ministerSDS in njen minister uporabljata priložnost za razbremenjevanje starih bremen, dodaja. »Čudil bi se, ko ne bi bilo tako. Zadeve, ki jih navaja zunanji minister - tisti minister, ki je najbolj pooblaščen za komunikacijo s tujino - so resničen problem. Da je slovensko pravosodje včasih čudaško in pod vplivom določenega dela politike (ne SDS ali NSi), je jasno. To je treba razčistiti. Ali je to tudi mogoče razčistiti in ravno zdaj, pa ne vem,« še komentira.