Po desetih letih poslovanja vrata zapira priljubljena veriga prodajaln s hamburgerji podjetja Lars&Sven. Ta se je v finančnih težavah znašel že v času koronavirusa, padec kupne moči, stroški surovin in plač pa so privedli do dokončnega zaprtja vseh poslovalnic.

»Prodajnih cen nismo več zmogli ustrezno dvigovati, saj je vsako nadaljnje povišanje posledično pomenilo upad prodaje, stroški pa kljub temu še vedno nezadržno rastejo,« je pojasnila direktorica Lars&Svena Maja Novak.

Velik del krivde direktorica podjetja pripisuje državi: »Veliko je tu tudi krivda države, ki v zadnjih letih neizprosno davčno in birokratsko 'ožema' in utruja predvsem slovenska mala in srednja družinska podjetja in samostojne podjetnike. Veliko nas v malem podjetništvu ne vidi več pravih priložnosti, čeprav smo v Sloveniji tradicionalno gonilna sila domačega gospodarstva.«

Če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja

»Nekateri politiki in sindikalisti so jasno povedali, da, če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja. Pa smo jih upoštevali!« je dodala direktorica.

Podjetje je dodatno finančno bremenila tudi serija drugih skrbi, ki je vplivala na njihovo poslovno uspešnost: »Nenehni inšpekcijski nadzori, višanje bruto plač, vedno novi davki in prispevki, višji stroški financiranja, odvoz odpadkov, plačila enormnih NUSZ, popravila in servisi /.../ stroški vzdrževanja, programske licence, blagajniški programi, računovodske storitve...«

Da se zgodba ne bi ponovila še pri drugih slovenskih podjetjih, je zaskrbelo tudi številne slovenske politike. FOTO: Lars&sven

Izčrpen seznam dolgega nabora stroškov priča o tem, da »tak posel ne zahteva samo nabave surovin in peke burgerjev ter cvrtja krompirčka.«

Pri Lars&Svenu se zaskrbljeno ozirajo po drugih srednje velikih podjetjih, za katere se bojijo, da jih bo čakala podobna usoda: »Bojimo se, da bo v prihodnjem obdobju sledilo še kar nekaj podobnih zgodb.«

Na zaprtje se je odzval tudi politični svet

Da se zgodba ne bi ponovila še pri drugih slovenskih podjetjih, je zaskrbelo tudi številne slovenske politike. Kot poroča 24ur, je skrb izrazil tudi gospodarski minister Matjaž Han: »Gre za zelo pomembno blagovno znamko, vseh ozadij, ali je samo zaradi obveznosti, pa ne bi vedel. Upam, da ni kaj drugega.«

Na zaprtje in obdavčevanje podjetij se je odzval tudi predsednik Nove Slovenije, Jernej Vrtovec: »V NSi stalno opozarjamo vlado, da je preveč privila državo z davki. Rešitev je samo nova koalicija, v kateri bo NSi in bo razvojno usmerjena.«

Janez Janša pa je na družbenem omrežju X zapisal: »To se pod nami ne bi zgodilo.«

Lars&Sven tako zaključuje svojo zgodbo. »Kar se tiče nas...That's all folks...Zadnji naj zapre vrata in ugasne luči,« je še zapisala Novakova.