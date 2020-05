FOTO:Po Desusu nemirno tudi v SMC. Izstopi na Obali

V vodstvo stranke ni več zaupanja

»V četrtek, dne 14. maja, je iz stranke SMC izstopilo deset članov, ki sodijo v območje lokalnega odbora SMC Koper in Ankaran. Odločitev smo sprejeli po skupnem posvetu, ker se je zaradi razkritij v javnosti vzbudil utemeljen sum nečednih praks, ki dajejo videz obstoja koruptivnih tveganj, ker smo bili v lokalnem odboru grobo preslišani pri zahtevi za sklic zbora članov in ker je stranka stopila v desno sredinsko koalicijo. Upamo le, da se v prihodnosti javno prikazane obtožbe ne bodo izkazale za resnične še pred kakšnim sodiščem. Ker zaradi prej navedenih razlogov nimamo več zaupanja do vodstva stranke, smo se odločili za izstop,« Viktor Markežič.

Na Brdu pri Kranju se bo danes sestal vrh koalicije, na katerem naj bi razpravljali o tretjem zakonskem paketu ukrepov za blažitev posledic epidemije, a pričakovati je ponovno preštevanje znotraj lastnih vrst. Da naj pred predvideno gospodarsko in socialno krizo stranke spet razmislijo o nadaljevanju sedanje koalicije, je partnerje namreč že pozival premier in prvak SDS. Medtem, ko skupajo strniti vrste na državni ravni, je nemirno na lokalni.Po Desusu, ki naj bi se minuli teden že konsolidiral, so nemiri zajeli tudi SMC. Ne le da sta njeno poslansko skupino v nekaj dneh zapustila dva poslanca –in–, iz lokalnega odbora v Kopru in Ankaranu je zaradi nezadovoljstva z delom vodstva stranke izstopilo deset članov.»Sodu so izbile dno informacije o nabavah zaščitne opreme, ki kažejo, da zadeve niso potekale tako, kot bi bilo treba. Nezadovoljni smo tudi zaradi vstopa stranke v vlado Janeza Janše, saj je ta s svojim kadrovanjem pokopala gospodarstvo na Obali, prav tako nismo bili uslišani z zahtevami po sklicu zbora odbora in tudi z informiranjem o dogajanju nismo zadovoljni,« našteva, zdaj že nekdanji član SMC.Pred stranko je že dlje časa načrtovani programski kongres, na katerem se bodo morali soočiti tudi z ljudmi na terenu in njihovimi pomisleki. Bi se ob vse glasnejših špekulacijah o odhoduiz vladne ekipe programski kongres lahko spremenil v volilnega? »Tega ni mogoče pričakovati,« ocenjuje, podpredsednik SMC, ki sicer odkrito priznava, da je sodelovanje v koaliciji ideološko različnih strank težko in da nekaterih potez, predvsem največje koalicijske stranke, njihova baza ne odobrava.Po spremembah znotraj poslanskih skupin se zastavlja vprašanje ali je mogoče pričakovati še menjave v ministrski ekipi oziroma rekonstrukcijo vlade?Ekipa Janeza Janše je prisegla 13. marca, dan po tem, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija bolezni covid-19 . Vlada ni imela sto dni miru, opozicija je namreč že vložila prvo interpelacijo. Z njo terjajo odgovornost gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Vseskozi se omenja tudi morebitna sprememba na vrhu zdravstvenega resorja, a predsednica Desusakakršnekoli pogovore s predsednikom vlade o menjavizanika.Če bi se prvak SMC Zdravko Počivalšek morda res umaknil z ministrskega položaja pred odločanjem državnega zbora o interpelaciji, bi Janez Janša z mize pospravil razpravo o domnevno spornih dobavah zaščitne opreme, za katere je objektivno odgovoren gospodarski minister. S to potezo bi prvak SDS znova prehitel opozicijo, podobno, kot je koalicija matirala opozicijo z vložitvijo svoje zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije o nakupih opreme.A če bi to dejansko storil, so včeraj komentirali v opoziciji, bi prvak SMC in koalicija z njim posredno priznala, da so se pri nakupih opreme zgodile napake. Počivalšek, ki je bil izvoljen v parlament, bi se lahko »umaknil« v državni zbor kot poslanec, in tako iz njega izrinil prestopnika Gregorja Židana in koaliciji vnovič zagotovil dodaten poslanski glas. A kot pravijo v poslanski skupini SMC, o njegovem prihodu niso bili obveščeni.Neuradno je sicer slišati, da so koalicijski prvaki že odprli vprašanje sprememb v vladi, a kot nam je odgovorila predsednica Desusa Aleksandra Pivec, o rekonstrukciji vlade, niti o morebitni menjavi ministra Tomaža Gantarja ni bilo govora. »Govorila sva tudi z ministrom in niti on ni seznanjen s tem, da naj bi bila predvidena menjava,« je še pojasnila Pivčeva, ki bi z odhodom Gantarja v Desusu ostala edina močna figura.Z ustanovitvijo urada za demografijo, ki je eden glavnih aktualnih zahtev stranke upokojencev, pa se Desusu v vladi kaj kmalu obeta še tretji minister. Z le petimi poslanci in torej manjšo težo v državnem zboru bo torej imela toliko resorjev v vladi, kot jih ima NSi. Z osmimi poslanci pa poleg mesta predsednika državnega zbora SMC zaseda štiri resorje. Bo stranka, ki ima v vladi ob sedmih poslancih le tri ministre, zahtevala zase ob spremenjenih koalicijskih razmerjih in morebitnih spremembah v vladni ekipi dodatni vladni resor? V NSi pravijo, da ne. Razdelitev resorjev že od vsega začetka ni bila pravična, a v stranki pritiskov in zahtev za dodatna ministrstva ni.Včeraj so v poslanskih skupinah NSi, Desus in SMC zatrjevali, da notranjih trenj ne glede na dva poslanska prestopa iz SMC ni. Da ponudbe za prestop v opozicijo sicer še naprej prihajajo, v SMC ne skrivajo.»Mene vabijo, odkar sem v politiki,« je komentiral predsednik državnega zbora Igor Zorčič, a zatrjuje, da bo sam v SMC ostal do zadnjega. Koalicijski poslanci in vlada naj bi še bolj strnili vrste že danes na koalicijskem vrhu. Brez novih odhodov bi obstoječih 46 poslanskih glasov ob podpori dveh poslancev narodnosti in treh poslancev SNS moralo zadoščati za izpeljavo projektov iz koalicijske pogodbe.