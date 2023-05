Po dolenjski avtocesti z 202 kilometroma na uro

Novomeški policisti so v torek med opravljanjem meritev hitrosti z nadvoza avtoceste v bližini Dolenjih Skopic v občini Brežice pri prehitri vožnji ujeli 28-letnega Hrvata. Na delu, kjer je omejitev hitrosti 130 kilometrov na uro, je vozil z 202 kilometroma na uro.

Za omenjeno kršitev zakon o pravilih cestnega prometa določa denarno kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. A ker so policisti ugotovili, da gre za voznika začetnika, saj je vozniški izpit opravil šele pred šestimi meseci, so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in ga privedli v postopek pred sodnika na Okrajno sodišče v Brežicah, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.