FOTO:Po doživetje, adrenalin in mir visoko med drevesa

Cilj: ozaveščanje

Pot, kjer boste uživali mir sredi krošenj. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Adrenalinski deli poti. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Razgled do Triglava

Ceneje za družine

Vstopnica za odrasle stane 10 evrov, za otroke 7 evrov, za družine (dva otroka in dva odrasla) je cena 25 evrov, za skupine z več kot 15 člani pa je vstopnica 8 evrov na osebo. Ta konec tedna pripravljajo tudi animacije in delavnice. Ob vstopu na pot je tudi trgovinica s spominki.

Rogla – Pot med krošnjami, ki jo je češka družba Zážitková Akademie (ZAK) postavila v neposredni bližini hotela Natura na Rogli sredi gozda, je od danes odprta. Gre za edinstveni primer doživljajske ponudbe v Sloveniji, s 37 metrov visokega stolpa, ki je postavljen na poti, pa bodo prihodnje leto uredili še okoli 40 metrov dolg tobogan. Ta bo adrenalina željne pripeljal nazaj na leseno pot.Že zdaj pa je pot, ki je dostopna tudi z invalidskimi vozički, največji naklon (vključno s stolpom) je namreč 6-odstoten, lahko tudi zelo adrenalinska. Na posameznih delih je namreč omogočena tudi hoja mimo poti po posebnih doživljajskih delih, kot je trdna mreža, skozi katero jasno vidimo, da smo več kot 20 metrov nad tlemi.Prav to je cilj tovrstnih poti – pristen stik z naravo in ozaveščanje, kot je dejal direktor podjetja Pot med krošnjami Pohorje Jurij Gulič. Tako so na poti tudi poučni kotički, kjer predstavljajo geološke značilnosti Pohorja, floro in favno ter tudi dediščino, zato bo, kot je dejal Gulič, pot zelo priporočljiva za šolske skupine.Postavitev poti, skupno gre za dober kilometer, je stala 4,5 milijona evrov. Nemška družba Erlebnis Akademie ima s svojo češko hčerko po Evropi že osem takih poti in stolpov. Predsednik uprave ZAK Bernd Bayerköhler je dejal, da je vsaka nekaj posebnega, naslednji načrtujejo v Alzaciji v Franciji, v Sloveniji najverjetneje ne bo nobene več.Zagotovo je veliko doživetje že sam vzpon na stolp, čeprav vzpona praktično ne čutite zaradi rahlega naklona poti. Kot je dejal Gulič, se ob res lepem in jasnem vremenu vidi z vrha stolpa tudi Triglav, pa tudi hrvaško pogorje in panonska nižina.Pot med krošnjami bo odprta vsak dan, razen 24. decembra in 14 dni v novembru zaradi vzdrževanja, ki pa letos, ko je pot povsem nova, še ne bo potrebno. Pot bodo zaprli le ob vetru, ki bo močnejši od 70 kilometrov na uro. Sneg ni problem, prav tako ne mraz. Kot je dejal Bayerköhler, pričakujejo letno 200.000 obiskovalcev, investicija pa naj bi se jim povrnila v največ osmih letih.