Ponekod zmanjkuje goriva: »Ljudje se ne zavedajo svojega egoizma«

V Kranju je danes na več Petrolovih bencinskih servisih zmanjkalo goriva, so nam sporočili bralci. Na družbenih omrežjih so se že konec tedna začele pojavljati objave, da se to dogaja marsikod po Sloveniji, nekateri pa opozarjajo tudi na daljše dobavne roke pri nabavi kurilnega olja.

Po pripovedovanju bralcev so v Kranju v zadnjih dneh nekateri vozniki natočili tudi cele cisterne goriva, prodajalci na bencinskih servisih pa menda ne znajo povedati, kdaj bodo dobave znova redne. Ena od voznic je opozorila na posledice takšnega ravnanja.

»Ljudje se ne zavedajo svojega egoizma. Nekdo, ki je čakal na otroške dodatke, da bi lahko natočil gorivo, je zdaj ostal praznih rok,« je dejala, potem ko danes na poti nikjer ni mogla napolniti rezervoarja.

Po naših informacijah je goriva zmanjkalo tudi drugod, na Celovški cesti v Ljubljani ter v Podpeči.

V Moškanjcih so že pred dnevi po poročanju Slovenskih novic traktoristi pred servisi na dizel čakali po več ur z velikimi cisternami, na bencinskih servisih ob meji z Avstrijo pa so zaradi povečanega navala tujih kupcev občasno pošle tudi zaloge bencina.

Ponekod po državi že občasno zmanjkuje goriva. Slika je simbolična. FOTO: Leon Vidic

Tudi v Sloveniji čutimo posledice krize na Bližnjem vzhodu, ki je povzročila dvig cen surove nafte, a je vlada znižala trošarine na goriva in ustavila večjo podražitev, ljudje pa so se pred torkom res bolj množično odpravljali na bencinske servise.

Na Petrol in MOL smo poslali prošnjo za komentar glede aktualne preskrbe z gorivom, že prej pa so slovenski naftarji opozorili, da v zadnjih dneh na posameznih prodajnih mestih zaznavajo povečano povpraševanje po kurilnem olju in drugih gorivih. Kakor so sporočili s Petrola, v zadnjih dneh zaznavajo povečano povpraševanje po kurilnem olju in drugih gorivih, a da imajo zagotovljene dobavne vire, pri čemer dobave in logistiko sproti prilagajajo razmeram na trgu in povpraševanju kupcev.

V obdobjih povečanega odjema se lahko začasno zmanjšajo zaloge na posameznih lokacijah, kar lahko vpliva na trenutno razpoložljivost posameznih energentov. Preskrba na prodajnih mestih je zagotovljena, pravijo, goriva so kupcem na voljo – tudi če na posameznem prodajnem mestu določenega goriva začasno zmanjka, je na voljo na bližnjih prodajnih mestih. Petrolovci kupcem še svetujejo, da nakupe načrtujejo v skladu z dejanskimi potrebami.