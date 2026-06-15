Po dvajsetih letih politični »izbris« tujcev

Poslanci so izglasovali predlog poslancev poslanci SDS, NSi in Resnice izglasovali spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki po dobrih dveh desetletjih jemlje volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Na nogah so opozicija, civilna družba in pravna stroka, Levica pa je napovedala ustavno presojo.

»Izbris leta 1992 je pomenil odvzem pravnega obstoja, ljudje so izgubili dokumente, socialne pravice, zdravstveno zavarovanje, pravno varnost. Današnjega posega s tem ni mogoče povsem enačiti, a vendarle nekaj pa je vseeno skupno. Takrat je država določeni skupini ljudi odrekla pravni obstoj,« je zgodovinske vzporednice potegnila vodja poslanske skupine Levica Nataša Sukič, ki je predlog opozicije označila za sramoten.

Politični sporočilo sprememb zakona tujcem je po njeno v tem, da lahko ostanejo delovna sila, lahko ostanejo davkoplačevalci, lahko ostanejo prebivalci, ne smejo pa biti več politični subjekti. »Govorijo o volilnih enotah v krajevnih skupnostih in o domnevno boljši zastopanosti posameznih naseljih. A bodimo iskreni - to je zgolj dimna zavesa. Bistvo tega zakona je odvzem volilne pravice tujcem, ki v Sloveniji zakonito živijo in delajo vsaj pet let, lahko pa tudi deset ali več let, plačujejo davke, vzgajajo otroke, jih pošiljajo v naše vrtce in šole in sodelujejo v lokalnem okolju,« pa je opozorila Janja Sluga iz Svobode.

Tujci imajo v Sloveniji aktivno volilno pravico na lokalnih volitvah od leta leta 2002. Predstavniki organizacij, ki združujejo in zastopajo tujce v Sloveniji, so med izredno sejo državnega zbora, ki je po skrajšanem postopku spreminjal zakon, poudarili, da so spremembe zakona sporne, saj omejujejo politične pravice skupine prebivalcev, ki so jih pridobili pred 24 leti.

Ker so bile spremembe zakona obravnavane po skrajšanem postopku in na začetku mandata, predstavniki organizacij trdijo, da je bila s tem onemogočena širša javna in strokovna razprava, ki bi jo takšen poseg v demokratične standarde nedvomno zahteval. Pod izjavo se je podpisalo več kot 20 nevladnih organizacij, med drugim Civilna iniciativa Infokolpa, Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš, Slovenska filantropija, Mirovna inštitut in Zveza albanskih kulturnih društev v Sloveniji.

Kje živi največ prizadetih?

Če bodo zakonske spremembe na koncu uveljavljene, bo brez volilne pravice ostalo nekaj več kot 100 tisoč tujcev. Največ državljanov tretjih držav s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji živi v Ljubljani (22 tisoč), Mariboru (9 tisoč), Celju (4 tisoč), v Kopru in Kranju nekaj manj kot 4 tisoč, v Velenju 3 tisoč in na Jesenicah nekaj več kot 2 tisoč.

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je opozorila, da so predlagane spremembe sporne z vidika skladnosti s predmetom in namenom konvencije Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni. Tudi predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gunn Marit Helgesen je izrazila resno zaskrbljenost glede predloga. Kongres je zato že zaprosil beneško komisijo za oceno skladnosti predloga z evropskimi standardi na področju volitev.

Za Pravno mrežo za varstvo demokracije je posebej problematično, da predlagana zakonska ureditev v zelo kratkem času in tik pred razpisom rednih lokalnih volitev ter brez kakršne koli utemeljitve tujcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzema pravico, ki jo uživajo že skoraj četrt stoletja.

Skladno s 15. členom ustave je aktivna volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah, ko jo je zakonodajalec uzakonil, postala ustavnopravno varovana pravica in del ustavno zagotovljenega standarda človekovih pravic. »To pomeni, da se mora vsak poseg vanjo presojati po tretjem odstavku 15. člena ustave in mora prestati tako test legitimnosti kot tudi strogi test sorazmernosti,« zato v Pravni mreži za varstvo demokracije ocenjujejo, da predlagani ukrep takšne presoje pred ustavnim sodiščem ne bi prestal.