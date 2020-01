Po enajstih letih so le priznali napako

Nadzornikov odzivno poročilo Danila Markočiča, župana Izole, ni prepričalo. Foto Nataša Čepar



Sklicevali so se na neveljaven odlok



Zaradi količkov skozi bočna vrata

Zdaj »funkcionirajo« prek bočnih vrat. 7. oktober 2019 Foto Leon Vidic/delo

Izola – Kdo je »kriv«, da je občina Izola lani izgubila sodni spor proti družbi R Mercuri, kar jo je z obrestmi stalo 1,9 milijona evrov? Po mnenju občinskih nadzornikov gre krivce iskati med izolskimi občinskimi uradniki in v odvetniški pisarni Monike Mavsar, ki je občino v tem primeru zastopala. Nadzorniki občini predlagajo, da prekine pogodbo z odvetnico in razmisli o tožbi ali prijavi na odvetniško zbornico ter po štirinajstih letih znova zaposli notranjega revizorja.Nadzorniki dvomijo, da je toliko odvetniških napak, kot jih je po njihovem naredila Mavsarjeva, lahko naključje. Izolski župan, ki je tožbeni postopek sicer »podedoval«, je v odzivnem poročilu nadzornikom čast Mavsarjeve poskušal ubraniti, češ da za prekinitev sodelovanja z njo ni pravne podlage, medtem ko bo vprašanje notranje revizije, kot je zapisal, poskušal reševati z drugimi obalnimi občinami v okviru medobčinske revizorske službe., odvetnica R Mercurija, se je za Delo odzvala: »Končno so priznali napako. Žal so za to potrebovali celih enajst let!«Zgodba z R Mercurijem sega v leto 2005, ko je omenjena družba v izolskem Cankarjevem drevoredu kupila zemljišče z objekti, za katere je veljalo le začasno gradbeno dovoljenje. Čez dve leti je R Mercuri za nepremičnino našel kupca, ki je bil zanjo pripravljen plačati tri milijone evrov. Ker pa je občina vztrajala pri začasnem prostorskem ukrepu prepovedi gradnje na tem območju, sta se partnerja »zaščitila« s predpogodbo. Če bodo prostorske omejitve iz občinskega odloka iz leta 2000 po preteku enega leta še veljale, posla ne bo. To se je tudi zgodilo, R Mercuri pa je za kupnino 2,28 milijona oziroma 1,9 milijona evrov (brez DDV) nepremičnino v 2008 prodal Reiffeisen Leasingu. Kasneje je po sodni poti dokazal, da je za propadli posel in za prepolovljeni zaslužek kriva občina. Tudi njeni nadzorniki se strinjajo, da je ravnala protipravno, ko je R Mercuriju prepovedala gradnjo, sklicujoč se na odlok, ki mu je veljavnost potekla že poleti 2005.Župan Markočič se je lani odločil še za dva ukrepa, katerih posledice bo v prihodnje čutil tudi R Mercuri. Občina je s količki zaprla glavnega od dveh dostopov do R Mercurijevega objekta, ki ga ta sicer oddaja v najem družbi Mak Metal, ter z novim občinskim prostorskim načrtom na tem območju predvidela zelene površine. Makmetalov sodelavecpravi, da so od jeseni primorani uporabljati bočna vrata in da so na občino po pooblastilu lastnika naslovili tudi vlogo za izvedbo cestnega priključka: »S težavo, a funkcioniramo,« pravi.Po podatkih Bandljeve se R Mercuri za tožbo proti občini zaradi motenja posesti s količki ni odločil.