Po fiasku v Logatcu zdaj nov poskus v Kopru

V Komunalnem podjetju Logatec ne vedo, kako rešiti težave s trenutno nedelujočo sušilnico komunalnega blata, ki je bila projekt nekdanjega direktorja Boštjana Averja. Medtem pa so v Marjetici Koper, kjer je Aver predsednik nadzornega sveta, pri istem dobavitelju kupili še trikrat dražjo napravo od tiste v Logatcu. Naprava, za katero so odšteli slabih 700.000 evrov, je povzročala neznosen smrad in hrup, bila je tudi energijsko potratna, zato so jo aprila lani, po zgolj pol leta delovanja, ustavili.»Preučujemo več možnosti, kaj storiti, z dobaviteljem se celo pogovarjamo o odstopu od posla,« pravi zdajšnji direktor Komunalnega podjetja Logatec Božidar Resnik.

»Premična sušilnica je že prispela na Srmin. Sledijo izdelava ploščadi za namestitev, montaža in poskusno obratovanje,« pa povedo pri Marjetici Koper, ki jo vodi David Briševac. Za sušilnico, ki je ob centralni čistilni napravi, so odšteli 1,7 milijona evrov (oziroma okoli dva milijona evrov z davkom). Naložbo so financirali z najetjem posojila, ki ga je konec minulega leta potrdil koprski občinski svet.

»Nejasnosti, povezane z nosilcem naložbe – ki je javno podjetje in ne občina –, pridobitvijo ustreznih soglasij, zagotovitvijo virov za investicijo, pa tudi pomisleki glede ustreznosti izbrane tehnologije sušenja komunalnega blata in izbora izvajalca nas navdajajo z zadržki do tega projekta,« pa v imenu občine Ankaran, ki je solastnica Marjetice Koper, izpostavi župan Gregor Strmčnik.