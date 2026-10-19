Po glasovih iz tujine izidi referendumov ostajajo enaki

K izidom štirih referendumov, ki so potekali pred tednom dni, so danes okrajne volilne komisije prištele še glavnino glasov po pošti iz tujine, DVK pa izide glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivke in volivci so v nedeljo, 11. oktobra, na zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa so se izrekali o ukinitvi rtv-prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev.

Po danes prištetih glasovnicah je bila po podatkih Državne volilne komisije (DVK), objavljenih danes ob 18. uri, volilna udeležba 54,78 odstotka. Najbolj prepričljivo so volivci podprli pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom, za jih je po zadnjih neuradnih podatkih glasovalo 60,52 odstotka. S 55,2 odstotka glasov so podprli tudi nedavno že uzakonjeno ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.

Po drugi strani pa se je večina izrekla proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, kjer je proti glasovalo 51,35 odstotka volivcev, izpolnjen pa je bil tudi potreben kvorum, in sicer petina volilnih upravičencev. Prav tako se je več volivcev izreklo proti kot za ukinitev rtv-prispevka, kjer je bil izid najtesnejši, in sicer je po danes objavljenih izidih proti glasovalo 51,14 odstotka volivcev, proti je bilo 2633 glasov več kot za. Pred prištetjem glasov iz tujine je bila razlika 1354 glasov.

V tujino je bilo sicer poslanih okoli 1400 glasovnic, ob tem pa je bilo na referendumsko nedeljo odprtih še 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Rezultati še niso dokončni, so za STA povedali na DVK.