Po hitri cesti brez vinjete: »Nismo prosili, zahtevali smo!«

Vlada je sprejela predlog, da se mariborska hitra cesta med Pesnico in Teznim z novim letom prekategorizira v regionalno cesto in bo izvzeta iz vinjetnega sistema.



Za osebna in motorna vozila na mariborski hitri cesti med Pesnico in Teznim bo z začetkom prihodnjega leta opuščeno cestninjenje, je potrdila vlada. To pomeni vožnjo brez vinjete. Še naprej bodo tam cestninili tovorna vozila z maso nad 3,5 tone.



»V Mestni občini Maribor smo izredno veseli, zadovoljni in hvaležni slovenski vladi, da je prisluhnila tehničnim argumentom te koalicije in župana, ki je na delovnih sestankih z ministrico Alenko Bratušek večkrat govoril o tej temi. Zelo smo hvaležni, da smo prišli do zelo dobre rešitve za mesto Maribor, do razbremenitve za naše občane,« je dejal podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved.



»To pomeni, da se bo lahko več prometa iz mestnega središča selilo na visokokapacitetno cesto, ki je bila glede osebnega prometa neizkoriščena. Lahko rečem, da gre za dobro partnersko delovanje z ministrstvom za infrastrukturo. Na skupnih delovnih sestankih so našli boljše rešitve, ki smo jih v začetku pričakovali. Odločitev je bila hitreje sprejeta, kot smo upali, prišli pa smo tudi do rešitve, ki ohranja celo cestninjenje tovornih vozil, ki si jih v Mariboru v mestu ne želimo,« je še dodal mariborski podžupan.



Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih - zeleni Evrope in mestni svetnik Mestne občine Maribor pa je pojasnil: »Tokrat mi ne prosimo ničesar, ampak od vlade zahtevamo, da vzpostavi zakonito stanje. Hitra cesta H2, ki se bo tako imenovala še samo do konca leta, ni ustrezala pogojem, da bi sploh bila hitra cesta. Na podlagi pravnih argumentov smo zahtevali izločitev te ceste iz vinjetnega sistema.«



»S tem smo dosegli to, da se tovorni promet, ki gre zdaj po A1, ne bi usul po mariborski obvoznici. Ta kompromis je darilo Darsu, saj bo Dars lahko še naprej cestninil,« je dejal.



Jurišič pa je še pozval Družbo za avtoceste Republike Slovenije (Dars), »naj cestnino na tem odseku uskladi s cestnino z A1, da ne bo ta cesta postala alternativa tisti cesti. Verjamemo, da so tu interesi enotni.«

V Stranki mladih - zelenih Evrope so veseli, ker bo »zrak v Mariboru čistejši, prometnih zastojev bo manj in tudi mesto bo bolj pretočno«.



»Takšnih ljudi, ki so vinjeto kupili izključno zaradi tega odcepa, je bilo izjemno malo, če sploh kaj. Ogromno pa je bilo takih, ki so se ceste izogibali zato, ker niso imeli vinjete, in so obremenjevali mestno jedro in občinske ceste,« je še pojasnil Jurišič.