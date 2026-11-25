Na črnomaljski šoli, kjer se je v torek zgodil incident, v katerem je bil lažje poškodovan učenec, so se danes sestali predstavniki šole ter ministrstva za izobraževanje. Po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar so tudi danes ugotovili, da so tako ravnatelj kot ministrstvo ravnali v skladu s protokoli, da se zagotovi varno učno okolje v šoli.

Predstavniki ministrstva so se sestali z ravnateljem, pomočnico ravnatelja in šolsko svetovalno službo, je za STA po sestanku pojasnila Škrinjar. Ministrstvo je bilo prvo, ki je o incidentu v torek obvestilo javnost. Sprva so sporočili, da je na šoli zamaskiran učenec napadel svojega vrstnika, kar pa da jim je povedal ravnatelj šole. Ravnatelj je sicer to ves čas zanikal.

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Policija je o dogodku sporočila le, da so bili obveščeni o poškodovanem mladoletniku, ki je bil po prvih ugotovitvah lažje poškodovan ter odpeljan v bolnišnico na pregled in nadaljnjo oskrbo. Po tistem, ko so kriminalisti sporočili, da niso ugotovili znakov kaznivega dejanja in prisotnosti oziroma vpletenosti druge osebe, so na ministrstvu vztrajali, da so informacije dobili od ravnatelja in ravnali v skladu s predvidenimi protokoli.

Po poročanju POP TV ministrstvo danes odgovarja, da je informacijo o prisotnosti druge osebe v dogodku posredovala uradnica.

Škrinjar je pojasnila, da je reakcija ministrstva temeljila na ravnateljevem sporočilu. »Kot sem razumela danes ravnatelja, je ravnatelj sporočil tisto, kar je njemu sporočal otrok in glede na to, kakšno informacijo je ministrstvo dobilo, je bilo pravilno, da smo odreagirali tako, kot smo, kajti če bi bilo vse to res, kar bi lahko bilo, bi to pomenilo nevarnost za otroke in zaposlene,« je dodala.

Mladoletnik je po informacijah državne sekretarke še v bolnišnici na opazovanju. »Šola stoji ob strani temu otroku, kot so mi zagotovili, in bo pomagala«, je povedala. Kaj je privedlo do takega dejanja, bo pokazala še natančnejša preiskava policije. O morebitnih nadaljnjih ukrepih pa bodo na ministrstvu odločali po končani preiskavi.

Župan Črnomlja Andrej Kavšek je v izjavi za POP TV dejal, da »ne smemo nikogar v tem primeru obsojati, obtoževati, nikakor ne, ampak moramo pomagati eden drugemu in tudi fantu je treba pomagati, se z njim pogovoriti«. Zavzel pa se je tudi za spremembe. Po njegovi oceni dogodek kaže na to, da so mladi v stiski in podvrženi »takšnim in drugačnim modnim muham z družbenih omrežij«, tudi v obliki vrstniškega dokazovanja.

Po poročanju medijev naj bi učenec namreč sledil trendu, ki ga je videl na spletu. Tudi Škrinjar meni, da je treba omejiti sodelovanje na mladih na družbenih omrežjih. Predvsem pa je po njenih besedah pomembno, da so »pomirili starše in zaposlene, da bo pouk tekel normalno naprej«. Mojca Mihelič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije je za POP TV povedala, da je šola pogosto tudi okolje, kjer se izrazijo stiske otrok. Po oceni združenja šole ne potrebujejo novih ali zaostrenih varnostnih ukrepov.