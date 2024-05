Po infarktu je v Bovcu na pomoč čakal poldrugo uro

V nadaljevanju preberite:

»Dežurna helikopterska posadka je 18. maja s helikopterjem Bell-412 izvedla štiri reševanja, in sicer eno gorsko in tri helikopterske nujne medicinske prevoze (HNMP),« so nam evidenco poletov vojaškega helikopterja podali z obrambnega ministrstva. Med temi poleti je bil tudi klic za nujno medicinsko pomoč možakarju, ki je v sobotnem popoldnevu doživel infarkt na Bovškem.

Ekipa v Bellu-412 je bila takrat na drugem nujnem medicinskem prevozu – iz Kočevja so prevažali poškodovanca v ljubljanski klinični center, a niso mogli takoj naprej: »Pred nalogo reševanja v Bovcu so morali helikopter oskrbeti z gorivom.«