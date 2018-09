Po informacije o izobraževanju tudi v zrelih letih

Da bi odraslim približali možnosti izobraževanja, bodo tudi letos, že štirinajstič zapored, od srede do petka potekali dnevi slovenskih svetovalnih središč.Vseh 17 svetovalnih središč za izobraževanje odraslih (ISIO) bo skupaj z andragoškim centrom po vsej državi z organiziralo več kot 140 dogodkov, objavljeni so na spletni strani http://arhiv.acs.si/programi/DSSS_2018.pdf . Možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja odraslih bodo predstavljali na različnih javnih krajih, tudi na stojnicah v trgovskih centrih, da bi informacije prišle do čim več odraslih.Izvedli bodo veliko brezplačnih izobraževalnih dogodkov ter tako v lokalnem okolju poskušali motivirati odrasle za vključitev v izobraževalne programe. Pripravili so tudi časopis Info-ISIO , v katerem so predstavljene različne možnosti izobraževanja. Na voljo bo v tiskani obliki v središčih ISIO, pa tudi v elektronski (http://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2018-2019.pdf).