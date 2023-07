Po Janševih bi v javnem sektorju prisilno upokojevali tudi Golobovi

V nadaljevanju preberite:

»Skrajno nenavadna praksa, česa takšnega ne pomnim,« je predsednik Pergama in predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) Jakob Počivavšek komentiral medresorsko usklajevanje predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki jih je ministrstvo za delo usklajevalo na ESS od decembra, ko so delodajalci po treh mesecih v pogajalsko skupino vključili svoje predstavnike. Pojasnil je, da bi pričakoval, da ima ministrstvo mandat vlade, ne pa da nato padajo na mizo po učinku tudi povsem nasprotujoči si predlogi. Ti so bliže predvsem državi kot delodajalki.