Po Janši še Golob zavrnil vabilo v Davos

Na lansko izvedbo Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu, ki je potekal konec maja, je bil vabljen takratni premier Janez Janša. Ker pa je po aprilskih parlamentarnih volitvah njegova vlada opravljala le še tekoče posle, se je odločil, da vabilo v Davos zavrne. Robert Golob je namreč ravno v času trajanja foruma zaprisegel kot predsednik vlade.

Na 53. Svetovni gospodarski forum, ki se letos osredotoča na vprašanja, povezana z energetsko in prehransko krizo, so letos organizatorji povabili Goloba. A slovenski premier je vabilo na forum, ki letos obravnava predvsem teme, ki so visoko na njegovi agendi, zavrnil. Iz kabineta predsednika vlade je za zdaj prišlo le pojasnilo, da ima Golob v tem obdobju »druge obveznosti«.