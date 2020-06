Po kemoterapiji še štiri ure vožnje domov

Ravne na Koroškem – Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os je nedavno sprožila novo akcijo v podporo gradnji hitre ceste na Koroško. Tokrat deli nalepke za avtomobile z napisom Hoč'mo cesto – Pod Peco in Uršljo smo mi gospodarji. Vse, ki vsak dan migrirajo proti Ljubljani, med njimi tudi bolnike, so pozvali, naj delijo svoje zgodbe.»Gre za odziv na napade iniciativ in posameznikov, ki trdijo, da so podatki o gradnji štiripasovne hitre ceste na Koroško ponarejeni in da regija ne potrebuje tretje razvojne osi,« so pojasnili v Mladinski iniciativi za tretjo os.Avtoprevoznike, obrtnike, podjetnike in dnevne delavce migrante ...