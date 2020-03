Konvencija Katedrala svobode, lani ustanovljeno združenje, ki ima ambicijo postati think tank slovenske desnice , je izdala spomenico , v kateri primerja današnje krizno stanje z osamosvojtveno vojno in hvali vlado. Pod besedilo je podpisan odbor konvencije, ki ga sestavljajointer krog podpisnikov, ki se strinjajo z izraženimi stališči.Člani Katedrale svobode menijo, da je bila prejšnja vlada »leva in socialistična« ter, da so bili »poskusi ugajanja najbolj revnim slojem v državi in demagogija uravnilovke v škodo napredka, ustvarjalnosti in podjetnosti.« Poleg tega menijo, da se vladaz epidemijo koronavirusa ni soočila dovolj učinkovito. Nova vlada Janeza Janše naj bi bila za razliko od Šarčeve »učinkovita, inkluzivna in odgovorna«, k sodelovanju je po mnenju Katedrale svobode »povabila opozicijo in medije« ter »pritegnila najboljše gospodarske kadre.«Katedrala svobode opozarja, na vzporednice sedanje Janševe vlade z Demosovo, rekoč, da se obe se »soočata z zunanjim sovražnikom Slovenije – pred tridesetimi leti je bila to invazija oboroženih sil JNA, danes invazija novega korona virusa,« ter menijo, da je »socializem podoben epidemiji.«Podpisniki spomenice menijo, da je v nevarnosti »obstoj in samobitnost naroda in njegove države,« krizni ukrepi, ki bi morali biti za to sprejeti pa naj po, njihovem mnenju, »omejujejo človekove pravice in temeljne svoboščine.« Katedralo svobode motijo zlasti »sovražna podtikanja« in »diskvalifikacije« nove vlade, zato vse ljudi »dobre volje« pozivajo k solidarnosti in narodni enotnosti ter opominjajo, da si vsi državni funkcionarji zaslužijo spoštovanje in avtoriteto.Člani Katedrale svobode upajo, da bo epidemija koronavirusa »zdravilna« in, da ji bo sledil politični in kulturni preobrat: »Po koncu viharja je priložnost za preporod slovenske družbe, kajti do sedaj smo bili priča, da so egoizem, hedonizem in materializem prevladali nad vrednotami kot so družina, prijateljstvo in medsebojna pomoč ter ljubezen do domovine.«