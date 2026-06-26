Po kritičnem pogledu na razdeljenost naroda žvižgi na državni proslavi

Slovenija praznuje 35 let samostojne države, zvrstilo se je več slovesnosti, vrhunec pa je bil v sredo, na predvečer praznika, in sicer državna proslava na Trgu republike v Ljubljani. Na njej sta bila dva slavnostna govornika: predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša.

Predsednica je začela z besedami, da »smo svetu pokazali, da je majhnost fikcija«, nato pa je sledil kritičen pogled, tudi na razdeljenost slovenskega naroda, tedaj so se iz občinstva zaslišali številni žvižgi. »Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo končam svoj govor,« se je odzvala na odru, kasneje pa žvižge komentirala z besedami, da je to ne moti in da jih je pričakovala.

»Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi. Leta in leta, iz vlade v vlado, opazujemo strah v javni upravi, šolstvu, znanosti, medijih in civilni družbi ob spremembi oblasti. Kdo bo ostal, kdo bo zamenjan. Kdo bo kaj dobil in kdo bo za kaj prikrajšan. Strah zato, ker strokovna in osebna kompetentnost nista ključni merili za zasedbo številnih, zlasti, a ne samo, vodilnih delovnih mest – prepogosto prevlada politična pripadnost,« je bila kritična.

»Naj bo sprava nova slovenska osamosvojitev,« je še povedala in poudarila pomen socialne države, zdravstva, šolstva ter opozorila na pomen javnih medijev.

Premier je na državno proslavo prišel v spremstvu soproge Urške Bačovnik Janša. FOTO: Voranc Vogel

Spomenik z enim stavkom

Premier Janša je med govorom večkrat požel aplavz, a je bil tudi sam deležen več žvižgov iz nasprotnega tabora. V govoru se je sprva zahvalil vsem, ki so sodelovali pri nastanku samostojne Slovenije in temeljev svobodne demokratične družbe, tistim, ki so državo v vojni za osamosvojitev branili, in njenim žrtvam.

Po njegovih besedah poseben razlog za optimizem danes predstavlja mlada generacija, ki se zanima tako za lastne korenine in kulturo, hkrati pa tudi za vprašanje, kakšna naj bo Slovenija v prihodnosti.

»Ljudje smo različni. Tako je prav in tako mora v demokratični družbi tudi biti. Imamo različna mnenja, različne politične poglede, različne stranke in različne predstave o tem, kako urejati javne zadeve. Toda zgodovina nas uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih obstanka in razvoja vendarle treba stopiti skupaj. Uči nas tudi, da pretirane delitve in izključevanja za vsako ceno niso dobre za nikogar,« je poudaril.

Z razstavo fotografij Toneta Stojka iz leta 1988 so na Roški cesti opozorili, da naj se Slovenci in Slovenke postavijo na pot vsaki oblasti, ki prestopi mejo človekovih pravic. FOTO: Gordana Stojiljković

V svojem govoru je predlagal, da bi postavili spomenik, ki bi ga na Trgu republike odkrili čez eno leto, na njem pa bi pisalo: »Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država,« kar je izrekel Jože Pučnik. Janša je ta stavek opisal kot najpomembnejšega iz naše zgodovine.