Po kritičnem pogledu na razdeljenost naroda žvižgi na državni proslavi

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Slovenija praznuje 35 let samostojne države, zvrstilo se je več slovesnosti, vrhunec pa je bil v sredo, na predvečer praznika, in sicer državna proslava na Trgu republike v Ljubljani. Na njej sta bila dva slavnostna govornika: predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša.
Predsednica je začela z besedami, da »smo svetu pokazali, da je majhnost fikcija«, nato pa je sledil kritičen pogled, tudi na razdeljenost slovenskega naroda, tedaj so se iz občinstva zaslišali številni žvižgi. »Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo končam svoj govor,« se je odzvala na odru, kasneje pa žvižge komentirala z besedami, da je to ne moti in da jih je pričakovala.
»Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi. Leta in leta, iz vlade v vlado, opazujemo strah v javni upravi, šolstvu, znanosti, medijih in civilni družbi ob spremembi oblasti. Kdo bo ostal, kdo bo zamenjan. Kdo bo kaj dobil in kdo bo za kaj prikrajšan. Strah zato, ker strokovna in osebna kompetentnost nista ključni merili za zasedbo številnih, zlasti, a ne samo, vodilnih delovnih mest – prepogosto prevlada politična pripadnost,« je bila kritična.
»Naj bo sprava nova slovenska osamosvojitev,« je še povedala in poudarila pomen socialne države, zdravstva, šolstva ter opozorila na pomen javnih medijev.
Premier Janša je med govorom večkrat požel aplavz, a je bil tudi sam deležen več žvižgov iz nasprotnega tabora. V govoru se je sprva zahvalil vsem, ki so sodelovali pri nastanku samostojne Slovenije in temeljev svobodne demokratične družbe, tistim, ki so državo v vojni za osamosvojitev branili, in njenim žrtvam.
Po njegovih besedah poseben razlog za optimizem danes predstavlja mlada generacija, ki se zanima tako za lastne korenine in kulturo, hkrati pa tudi za vprašanje, kakšna naj bo Slovenija v prihodnosti.
»Ljudje smo različni. Tako je prav in tako mora v demokratični družbi tudi biti. Imamo različna mnenja, različne politične poglede, različne stranke in različne predstave o tem, kako urejati javne zadeve. Toda zgodovina nas uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih obstanka in razvoja vendarle treba stopiti skupaj. Uči nas tudi, da pretirane delitve in izključevanja za vsako ceno niso dobre za nikogar,« je poudaril.
V svojem govoru je predlagal, da bi postavili spomenik, ki bi ga na Trgu republike odkrili čez eno leto, na njem pa bi pisalo: »Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država,« kar je izrekel Jože Pučnik. Janša je ta stavek opisal kot najpomembnejšega iz naše zgodovine.
»Leta 1988 smo se uprli državi, ki je civilistom sodila pred vojaškim sodiščem v tujem jeziku in za zaprtimi vrati odločala o njihovi usodi,« je v sredo dopoldne na Roški cesti, kjer so se leta 1988 zbrali številni Slovenci in Slovenke v podporo takratnim novinarjem Mladine Janezu Janši, Franciju Zavrlu in Davidu Tasiću ter zastavniku JLA Ivanu Borštnerju, povedal Dušan Keber.
Civilna iniciativa Glas ljudstva je namreč na Roški cesti pripravila javno razstavo fotografij Toneta Stojka iz leta 1988 in civilno družbo pozvala, da se poveže in postavi na pot vsaki oblasti, ki prestopi mejo človekovih pravic. Zbrane so znova pozvali k oddaji podpisa za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Po Kebrovih besedah je pred 38 leti v Sloveniji nastal odbor za varstvo človekovih pravic – prva velika demonstracija moči slovenske civilne družbe.
Med govorci je bil tudi Ali Žerdin, novinar in urednik Sobotne priloge Dela, ki je poudaril, naj zakonodajna oblast zakone piše, izvršilna zakone izvaja, sodna pa po teh zakonih sodi. »Zakonodajna oblast lahko preiskuje dejavnost izvršilne veje oblasti, nima pa mandata, da nadleguje civilno sfero,« je poudaril.
Spregovorili so še nekdanja predsednica komisije za žensko politiko v Skupščini Republike Slovenije Metka Mencin Čeplak, slovenska literarna zgodovinarka, pisateljica in političarka Svetlana Slapšak, Stojko, Igor Vidmar, glasbeni organizator in publicist, in Vesna Teržan, ki je bila leta 1988 članica takratnega odbora za varstvo človekovih pravic.
Komentarji