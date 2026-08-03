Nesreča predsednice: Čudno je, da ni bilo več takšnih nesreč

V uradu predsednice republike so povedali, da ne vodijo preiskave in o njenem poteku niso seznanjeni, ker ne smejo biti.
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Predsednica republike je visoko varovana oseba. FOTO: Jure Makovec/AFP
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je bila lažje poškodovana, so v petek sporočili iz njenega urada.
Po podatkih Policijske uprave Koper sta bili v petkovi prometni nesreči na primorski avtocesti udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Neuradno naj bi šlo trk za varnostnega vozila, ki je vozilo spredaj, in »glavnega voza«, ki v takšnih formacijah vedno vozi za varnostnim avtomobilom.
V uradu predsednice republike so nam povedali, da ne vodijo preiskave in o njenem poteku niso seznanjeni, ker ne smejo biti. »O vzrokih lahko govori samo policija, ko bo preiskava končana. Je pa pričakovano veliko neresničnih špekulacij, zato bomo tudi mi povedali ...
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