Nesreča predsednice: Čudno je, da ni bilo več takšnih nesreč

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je bila lažje poškodovana, so v petek sporočili iz njenega urada. Po podatkih Policijske uprave Koper sta bili v petkovi prometni nesreči na primorski avtocesti udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Neuradno naj bi šlo trk za varnostnega vozila, ki je vozilo spredaj, in »glavnega voza«, ki v takšnih formacijah vedno vozi za varnostnim avtomobilom. V uradu predsednice republike so nam povedali, da ne vodijo preiskave in o njenem poteku niso seznanjeni, ker ne smejo biti. »O vzrokih lahko govori samo policija, ko bo preiskava končana. Je pa pričakovano veliko neresničnih špekulacij, zato bomo tudi mi povedali ...